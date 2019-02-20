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Одну из лучших детских команд края по шахматам подготовил «лесной» тренер

Бронзовую награду в турнире «Белая ладья» завоевали ребята из Панкрушихинского района.

Бронзовую награду в турнире «Белая ладья» завоевали ребята из Панкрушихинского района.
Бронзовую награду в турнире «Белая ладья» завоевали ребята из Панкрушихинского района.
Фото: ЛХК "Алтайлес"

Тренер команды - Виктор Типикин.
Тренер команды — Виктор Типикин.
Фото: ЛХК «Алтайлес»
Команда из Панкрушихи («Алеусский лес») заняла третье место в краевых соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди 30 команд общеобразовательных учреждений.

Для Арама Айрапетяна, Максима Сахно, Артака Айрапетяна и Яны Сукасян это очередное важное достижение.

Тренирует команду Виктор Типикин — исполнительный директор Бобровского лесокомбината лесной холдинговой компании «Алтайлес». По словам тренера, за три года существования клуба, школьники поучаствовали в более чем 40 турнирах, в том числе за пределами региона. А последние полтора года ни разу не возвращались с соревнований без медалей за призовые места.

«Я сам с детства занимался шахматами. Поэтому четыре года назад возникло желание позаниматься с ребятишками, помочь подрастающему поколению в развитии логики, памяти, умения самостоятельно принимать решения. Сначала мне никто не пошел на встречу. Приходилось проводить занятия у себя дома или в рабочем кабинете. Тогда я был начальником лесохозяйственного участка. Спустя год нам все-таки выделили кабинет в школе. Удалось выиграть несколько грантов и укомплектовать кабинет всем необходимым оборудованием. Недавно меня перевели по работе в Бобровку Первомайского района, но я продолжаю приезжать к ребятам по выходным. Мне нравится видеть их интерес, наблюдать за успехами. Поэтому буду поддерживать в ребятах этот азарт, прилагая все усилия», — прокомментировал Виктор Типикин.

Тренируются в шахматном клубе школьники не только из Панкрушихи, но и из соседних сел. В среднем около 30 человек в возрасте от 5 до 16 лет. Среди ребят уже есть два чемпиона сельских олимпиад Алтайского края, а также десять обладателей I и II юношеского спортивного разряда и двое — III взрослого разряда. Тренер Виктор Типикин тоже имеет I разряд по шахматам.

Справка

Поддержка спорта в городах и селах, где представлены предприятия лесной холдинговой компании «Алтайлес», остается приоритетным направлением социальной политики компании. На базе предприятий созданы и действуют баскетбольные, футбольные, хоккейные и другие команды, компания спонсирует участие сельских ребят в соревнованиях российского и международного уровня.

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