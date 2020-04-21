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Жизнь

«Офигел от увиденного»: бийчане возмущены жуткой свалкой в пригороде наукограда

Жители Бийска выложили в Сеть фотографии пригорода, где после схода снега остались горы мусора.

Свалка мусора в пригороде Бийска
Свалка мусора в пригороде Бийска
https://vk.com/incident_22

Люди рассказывают, что замусоренный участок находится в районе нефтебазы. Сюда зимой из города свозили снег, а вместе с ним, судя по всему, и отходы.

Теперь, когда в округе растаяло, мусор разлетается на всю округу.

«После вывоза снега в район нефтебазы остались горы мусора. Все загадили от нефтебазы до самой трассы. Вопрос: кто это будет убирать?», — возмущаются люди.

Они сообщают, что в мусоре оказалась и роща неподалеку. Около дороги его никто не убирает, вместо этого засыпает песком.

«Проезжал там в недавно, просто офигел от увиденного. Фото не передают степень загаженности данного участка земли», — пишут комментаторы.

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