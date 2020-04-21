«Офигел от увиденного»: бийчане возмущены жуткой свалкой в пригороде наукограда

Жители Бийска выложили в Сеть фотографии пригорода, где после схода снега остались горы мусора.

Люди рассказывают, что замусоренный участок находится в районе нефтебазы. Сюда зимой из города свозили снег, а вместе с ним, судя по всему, и отходы.

Теперь, когда в округе растаяло, мусор разлетается на всю округу.

«После вывоза снега в район нефтебазы остались горы мусора. Все загадили от нефтебазы до самой трассы. Вопрос: кто это будет убирать?», — возмущаются люди.

Они сообщают, что в мусоре оказалась и роща неподалеку. Около дороги его никто не убирает, вместо этого засыпает песком.