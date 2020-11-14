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Жизнь

«Офигительное по мощи явление»: Чубайс признался. что любит ростовский рэп

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс признался, что любит ростовский рэп, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
Владимир Путин и Анатолий Чубайс.
kremlin.ru

О своих музыкальных пристрастиях Чубайс рассказал на корпоративном форуме «Горизонты».

«Я считаю, что ростовский рэп — это мощнейшее явление, совершенно офигительное по своей мощи, оно мне нравится, и там содержание появляется, еще какое содержание, и я с удовольствием его слушаю», — поделился с аудиторией глава «Роснано».

Поэзию он назвал своим «слабым местом», а людей которые профессионально занимаются словом, охарактеризовал «небожителями».

Рэперы

Уроженцы и жители Ростовской области регулярно попадают в число самых популярных рэперов страны.

Среди них — Василий Вакуленко, известный как Баста, группа «Каста» и артист из Гуково Рэм Дигга.

Образ Ростова как столицы российской хип-хоп-культуры активно использовали в презентации города в качестве хозяина чемпионата мира по футболу, пишет polit.ru.

Съемочные группы ФИФА выпустили несколько роликов, где главную роль играли рэперы: Хамиль из группы «Каста» и дуэт «Песочные люди».

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