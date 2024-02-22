Официантку уволили после того, как она получила чаевые в размере 10 тыс. долларов

Линси Бойд работала официанткой в Мичигане, получила чаевые в размере 10 тыс. долларов (923 тыс. рублей) и лишилась работы. Об этом сообщают "Новости США".

Отмечается, что чек клиента был на сумму всего 32 доллара (три тыс. рублей).

Клиент при этом попросил разделить сумму между обслуживающим персоналом. Восемь официантов ушли домой с тысячей долларов (110 тыс. рублей) каждый.

Однако через несколько дней Бойд уволили, несмотря на то, что проработала в заведении несколько лет.

Дело в том, что кухонный персонал ресторана почувствовал себя обделенным и разозлился на девушку. Девушка просила начальство урегулировать конфликт, однако руководство хотело знать, кто является центром проблем.

Официантка не хотела называть имена, чтобы проблема не становилась глобальнее. После этого ей дали выходной, а на следующий день уволили.

Также ресторан раздумывает над тем, чтобы подать на Бойд в суд.

Ранее сообщалось, что на Алтае обманули официанта, представившись представителем администрации и попросили пополнить счет телефона.

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