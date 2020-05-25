Оголившейся ковидной медсестре предложили заработать на нижнем белье

Неожиданный поворот получила история тульской медсестры, прославившейся на всю страну своим прозрачным защитным костюмом. Теперь она мовжет стать лицом бренда нижнего белья.

Руководитель сети московских шоурумов нижнего белья Анастасия Якушева предложила тульской медсестре стать лицом своей компании. Об этом бизнес-леди рассказала в диалоге с Москвой 24.

Увидев провокационную новость с купальником, друзья Якушевой в шутку подали ей идею начать шить прозрачные костюмы для медсестер, после чего руководитель сети шоурумов решила найти эту девушку, чтобы ее поддержать. Анастасия отметила:

«Каждый может ошибиться. Возможно, эта ситуация не совсем красива с общественной точки зрения, но в любом случае никаких трудностей в работе у этого человека не должно быть вызвано».

Медсестра в купальнике и защитном костюме. Подслушано в Туле , vk.com

Как пишет «ЛедиМэйл», на размещенное в интернете объявление от сети шоурумов тульская медсестра пока не откликнулась.

«Возможно, она не видит, стесняется или не хочет поддержки от нас, — говорит Якушева. — Девушка может совмещать свою работу в больнице и быть удаленно лицом нашего магазина и бренда. Увольняться с работы ей не нужно, она училась на медработника».

Сеть шоурумов предлагает медсестре из Тулы работать в удаленном режиме, без нарушения условий самоизоляции.