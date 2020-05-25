Оголившейся ковидной медсестре предложили заработать на нижнем белье

Руководитель сети московских шоурумов нижнего белья Анастасия Якушева предложила тульской медсестре стать лицом своей компании. Об этом бизнес-леди рассказала в диалоге с Москвой 24.
Увидев провокационную новость с купальником, друзья Якушевой в шутку подали ей идею начать шить прозрачные костюмы для медсестер, после чего руководитель сети шоурумов решила найти эту девушку, чтобы ее поддержать. Анастасия отметила:
«Каждый может ошибиться. Возможно, эта ситуация не совсем красива с общественной точки зрения, но в любом случае никаких трудностей в работе у этого человека не должно быть вызвано».
Как пишет «ЛедиМэйл», на размещенное в интернете объявление от сети шоурумов тульская медсестра пока не откликнулась.
«Возможно, она не видит, стесняется или не хочет поддержки от нас, — говорит Якушева. — Девушка может совмещать свою работу в больнице и быть удаленно лицом нашего магазина и бренда. Увольняться с работы ей не нужно, она училась на медработника».
Сеть шоурумов предлагает медсестре из Тулы работать в удаленном режиме, без нарушения условий самоизоляции.