Огонь и трубы. В Барнауле проходит всероссийская выставка индустриальных пейзажей

Передвижная выставка «Индустриальный пейзаж России и люди труда» открылась 13 мая в галерее «Республика ИЗО». В экспозиции представлены работы Евгения Калачева из Череповца, члена Союза Художников России. Они посвящены крупнейшим промышленным стройкам, проведенным в стране с 2015 по 2020 год.

На картинах — а среди них есть выполненные в цвете, карандаше и смешанных техниках — показаны этапы возведения сооружений и благородный труд строителей.

Идея организовать экспозицию возникла примерно 3 года назад. В преддверии 90-летия компании «Трест Коксохиммонтаж» Евгений Калачев запечатлел строительство коксовых батарей, заводов по производству сжиженного газа и многого другого — всего 12 объектов. Позже коллекция пополнилась работами, рассказывающими о создателях грандиозных построек.

Дарина Лизункова,

организатор выставки «Индустриальный пейзаж России и люди труда»:

— Выставка представляет собой социальный проект. Он нужен, чтобы привлечь внимание молодежи к рабочим профессиям. К сожалению, сейчас молодые люди редко выбирают труд на строительных площадках. А ведь там нужны сварщики, монтажники, геодезисты и огнеупорщики. Последние — буквально «вымирающий вид». Огнеупорное дело передается от отца к сыну. И тех, кто владеет им, можно пересчитать по пальцам. Выставкой мы объясняем, что рабочие профессии — уникальные, высокооплачиваемые, престижные.

Передвижная выставка «Индустриальный пейзаж России и люди труда». Фото предоставлено организатором

Еще одна задача мероприятия — «приподнять завесу тайны» и поделиться с населением небольшими строительными секретами. Подчеркнуть, как много сил вложено в возведение негражданских объектов.

На холстах и бумаге автор отразил разные моменты строительства и, используя несколько художественных техник, привнес в картины динамику. Полотна, написанные красками, передают настроение и даже погодные условия.

На одной работе в холодных розово-синеватых тонах изображено небо — такой прием заставляет прочувствовать все «прелести» низкой температуры на себе. На другой композиции, наоборот, больше ярких огненно-оранжевых цветов, которые радуют глаз теплом. А вот графичные, черно-белые рисунки поражают обилием деталей и прорисовок.

Работа Евгения Калачева. Галерея «Республика ИЗО»

Промышленных пейзажей Алтайского края в экспозиции нет. Но сотрудники заводов Алтая открытие все равно посетили.

В Барнауле выставка проходит при поддержке предприятий «БарнаулМеханоМонтаж» и «Барнаулметаллургмонтаж» — подразделений «Треста Коксохиммонтажа».

Максим Лебедев,

главный инженер ООО «БарнаулМеханоМонтаж»:

— Интересно увидеть на картинах то, что регулярно наблюдаешь вживую. Художник интерпретирует явления по-своему, поэтому ощущения от просмотра — особенные. Авторская передача всегда неповторима и западает в душу.

Работа Евгения Калачева. Галерея «Республика ИЗО»

Посмотреть экспозицию можно до 23 мая.

Справка

Выставка «Индустриальный пейзаж России и люди труда» уже побывала в Ярославле, Череповце, Ижевске. На очереди Дальний Восток и в Новороссийск.