«Огоньки» и фейерверк: как в Барнауле отметят День России

12 июня в Алтайском крае отметят День России. Главные праздничные площадки будут расположены в Барнауле. Всего в краевой столице пройдет около полусотни различных мероприятий, сообщает городская пресс-служба. Одним из ярких событий этого дня обещает также стать Всероссийский фестиваль традиционной культуры на «Бирюзовой Катуни», где выступит популярная фолк-группа «Отава Ё».

День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.

За день до праздника

11 июня в 12:00 у Нулевого километра пройдет молодежная патриотическая акция «Горжусь Россией». В 18:00 в ЦКД «Индустриальный» (ул. Фестивальная, 1) можно будет послушать концерт «Пою тебе, моя Россия!» с участием Русского камерного оркестра и Барнаульского академического хора.

Также в этот день в районах города 14-летним барнаульцам торжественно вручат их первые паспорта.

Концерт на Нулевом километре. Анна Зайкова

Городские парки

12 июня в 12:00 праздновать День России начнут в основных городских парках — «Арлекино», «Солнечный ветер» и «Барнаульская крепость».

В полдень в парке «Центральный» пройдет анимационная программа «Широка страна моя родная», которую в 14:00 продолжит концерт Барнаульского духового оркестра.

Парк Центрального района Алина Паутова

Площадь Свободы

В 12.00 на площади Свободы откроется выставка ретро-автомобилей. Затем колонна ретро-транспорта и мотоциклистов под девизом «Рождены в Советском Союзе, сделаны в СССР» (как в песне группы ДДТ) совершит агитационный пробег от площади Свободы по проспекту Ленина до площади Германа Титова.

Выставка ретро автомобилей в Барнауле. Елизавета Химченко , altapress.ru.

Сквер им. Германа Титова

В сквере Титова в 11:00 и 12:00 пройдут два спортивных состязания. В полдень там же откроется выставка Всероссийского патриотического проекта «Герои, какими их не видел никто».

Набережная Оби

На обновленной набережной Оби с 14:00 до 20:00 пройдет концерт «Россия — это мы» с участием творческих городских коллективов.

Улица Мало-Тобольская

В 15.00 на пешеходной улице Мало-Тобольской торжественно откроют фотовыставку в честь Дня отца, организованную издательским домом «Алтапресс» совместно с администрацией Барнаула, Сбербанком России и компанией «Дизайн-Мастер». Здесь же пройдет награждение лучших авторов и героев этих фотографий — участников конкурса #алтайскийпапа2019. Напомним, что День отца в России отмечается 16 июня.

Выставка «Россия. Идеи для путешествий» на ул. Мало-Тобольской. Надежда Тиунова.

Площадь Сахарова

12 июня на главной городской площади отмечать день рождения страны начнут только вечером — в 18:00 праздничная программа здесь откроется концертом «Россия молодая».

В 20:00 на сцене с зажигательными народными номерами выступят ансамбль народного танца «Огоньки» имени Гарри Полевого и ансамбль народной песни «Вечерки».

В 21:00 начнется праздничная программа «Я — Россия!», которая в 22:00 завершится фейерверком.

День России в Барнауле. Площадь Сахарова , 12 июня 2017 года. Светлана Васюченко , Ксения Руслякова

Куда еще можно съездить на День России

Настоящие народные гуляния пройдут в туркомплексе «Бирюзовая Катунь». 12 июня здесь завершится Всероссийский фестиваль традиционной культуры.

С 11:00 до 13:00 на площадке выступит питерский кукольный театр «Папьемашенники». С 12:00 до 13:00 «народники» научат всех желающих водить хороводы и проведут мастер-класс по национальным танцам и играм.

До 16:00 будут работать выставка-ярмарка «Живое ремесло» и выставка-презентация этнокультурных объединений. Вечером на праздничном концерте выступят певец Сергей Старостин, ансамбль «Казачий кругъ» (Москва), ансамбль «Воля» (Воронеж) и хедлайнеры фестиваля — фолк-группа «Отава Ё» (Санкт-Петербург).