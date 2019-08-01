Ограничение подачи горячей воды из-за ремонтов теплосетей

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей. Всего на 1 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 16,5 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:
- С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 19 домов, детский сад и школу в микрорайоне Дружный;
- С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 2 дома по адресу Павловский тракт, 60 и 60а;
- С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 78 многоквартирных домов, 2 детских сада, школа и административное здание микрорайона Жилплощадка;
- С 9.00 5 августа до 9.00 8 августа — 96 многоквартирных домов, 5 детских садов, поликлиника, больница, 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ.
Под ограничение горячей воды попадают 38 702 жителя — именно столько горожан могли бы попасть под отключение тепла, в случае повреждения теплосетей на этом участке зимой.
Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.
Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:
- до 9.00 19 августа — 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного;
Также на данном участке продолжается ограничение движение транспорта по улице Волгоградской от Трамвайного проезда до улицы Северо-Западная 2-я, по Трамвайному проезду от улицы Волгоградской до дома № 26.
Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:
Пояснения:
- Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;
- Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.
- Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.
Справка
В 2019 году СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.