Ограничение подачи горячей воды из-за ремонтов теплосетей

В связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Индустриального, Железнодорожного и Октябрьского районов города Барнаул. Под ограничения ресурса длительностью от 1 до 3 суток попадут более 38 тысяч человек. Всего на 1 августа в рамках подготовки Сибирской генерирующей компании теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему ОЗП заменено порядка 16,5 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения.

Энергетики Сибирской генерирующей компании в Барнауле продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей. Всего на 1 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 16,5 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 19 домов , детский сад и школу в микрорайоне Дружный;

детский сад и школу в микрорайоне Дружный; С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 2 дома по адресу Павловский тракт , 60 и 60а;

60 и 60а; С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 78 многоквартирных домов , 2 детских сада , школа и административное здание микрорайона Жилплощадка;

2 детских сада школа и административное здание микрорайона Жилплощадка; С 9.00 5 августа до 9.00 8 августа — 96 многоквартирных домов , 5 детских садов , поликлиника , больница , 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ.

Под ограничение горячей воды попадают 38 702 жителя — именно столько горожан могли бы попасть под отключение тепла, в случае повреждения теплосетей на этом участке зимой.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

до 9.00 19 августа — 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной , проездов Ракетного и Контурного;

Также на данном участке продолжается ограничение движение транспорта по улице Волгоградской от Трамвайного проезда до улицы Северо-Западная 2-я, по Трамвайному проезду от улицы Волгоградской до дома № 26.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

Желтым цветом отмечены дома , где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей; Зеленым цветом отмечены дома , где горячая вода после ремонта возвращена.

где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакой знак , значит ресурс исправно подается , если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

Справка

В 2019 году СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.