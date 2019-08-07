Ограничение подачи горячей воды из-за ремонтов теплосетей

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Ленинского и Центрального районов. Под кратковременные ограничения ресурса попадут более 6 тысяч человек.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 5 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 17,2 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

8 августа с 8.00 до 18.00 — 9 многоквартирных домов по улицам В. Кащеевой и Монтажников;

С 9.00 12 августа до 9.00 16 августа — 6 многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев , пер. Сейфуллинский.

Под ограничение горячей воды попадают 6399 жителя — именно столько горожан могли бы попасть под отключение тепла, в случае повреждения теплосетей на этом участке зимой.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

С 9.00 5 августа до 9.00 8 августа — 96 многоквартирных домов , 5 детских садов , поликлиника , больница , 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ;

5 детских садов поликлиника больница 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ; До 9.00 19 августа — 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной , проездов Ракетного и Контурного;

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

Желтым цветом отмечены дома , где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей; Зеленым цветом отмечены дома , где горячая вода после ремонта возвращена.

где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакой знак , значит ресурс исправно подается , если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

Справка

В 2019 году СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.