Ограничение подачи горячей воды из-за ремонтов теплосетей

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов районов города и пос. Новосиликатный. Под кратковременные ограничения ресурса попадут более 15,5 тысяч человек.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 12 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 19,4 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

С 9.00 16 августа по 30 августа — для дома по адресу проспект Строителей 41а;

С 9.00 19 августа до 9.00 29 августа — для 24 многоквартирных домов и 6 социальных учреждений пос. Новосиликатный;

С 9.00 15 августа до 9.00 16 августа — для 29 многоквартирных домов , 2 детских сада и частного дома по пр-ту Ленина , ул. Профинтерна , Деповской , Свердлова и Новоугольной;

2 детских сада и частного дома по пр-ту Ленина ул. Профинтерна Деповской Свердлова и Новоугольной; С 9.00 до 21.00 15 августа — для 13 многоквартирных домов по пр-ту Ленина , ул. Советской и Брестской.

В связи с необходимостью проводить работы поэтапно, для того что бы не перекрывать дорожное движение и выезд жителей с второстепенных дорог частного сектора на ул. Волгоградская вынуждено продляются сроки отключения горячей воды на участке в районе адреса Советской Армии, 133:

До 17.00 23 августа — 5 многоквартирных домов 237 частных дома в границах улиц Советской Армии , Транзитной и 2-й Северо-Западной , проезда Контурного;

На этом участке энергетики заменяют 687 метров трубопровода диаметром 300 мм.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

До 9.00 16 августа — 6 многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев , пер. Сейфуллинский.

Под ограничение горячей воды остаются 17 163 жителя — именно столько горожан могли бы попасть под отключение тепла, в случае повреждения теплосетей на этом участке зимой.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

Желтым цветом отмечены дома , где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей; Зеленым цветом отмечены дома , где горячая вода после ремонта возвращена.

где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакой знак , значит ресурс исправно подается , если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.

Справка

В 2019 году СГК в четыре раза увеличила финансирование ремонтной и инвестиционной программ в Барнауле — до 1,2 млрд рублей. Упор сделали на участки, где в прошлые годы выявляли повреждения. За лето энергетики заменят рекордное количество теплосетей — 30 км трубопроводов на 21 участке магистральных теплосетей и на 33 внутриквартальных.