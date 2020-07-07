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Жизнь

Огромная лужа отрезала барнаульцам выходы из домов

Улица 8 марта в Барнауле превратилась в венецианский канал. Жильцы домов ругают благоустройство дороги и жалуются, что не могут нормально выйти из дома.

На ул. 8 Марта.
На ул. 8 Марта.
Скриншот видео Barnaul22

Обильные осадки не первый год превращают эту улицу в настоящую реку, пишут в группе Barnaul22.

«Из года в год ощущаем благоустройство нашей дороги, а особенно „наслаждаемся комфортом“ прогулки по тротуару и входу-выходу из дома. Несколько лет пишу в администрацию и губернатору. А толку — ноль», — жалуется горожанка.

Еще в 2018 году жители района били тревогу: «бесконечно после любых осадков стоит вода и идет под частные дома».

В комментариях барнаульцы попросили «приложить к жалобе» также ул. Антона Петрова и Северо-Западную, где при малейшем дожде «все по колено в воде».

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