Огромная очередь выстроилась в барнаульский дендрарий

Видимо, все из-за погоды. На улице очень тепло и красиво. Барнаульцы стараются успеть зарядиться осенней энергией, ведь уже скоро придет зима.
Кстати, недавно в дендрарии вырос краснокнижный гриб. Горожане сравнили его с пенисом.
В барнаульский дендрарий 7 октября выстроилась гигантская очередь, сообщает "Вести 22".
Видимо, все из-за погоды. На улице очень тепло и красиво. Барнаульцы стараются успеть зарядиться осенней энергией, ведь уже скоро придет зима.
Кстати, недавно в дендрарии вырос краснокнижный гриб. Горожане сравнили его с пенисом.
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