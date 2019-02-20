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Жизнь

Огромная стая из сотен свиристелей прилетела на водопой на Телецкое озеро

В феврале на Телецкое озеро прилетела необычно большая стая свиристелей. По данным сотрудников Алтайского биосферного заповедника, в этой стае несколько сотен птиц.

На Телецкое озеро прилетела огромная стая свиристелей, состоящая из сотен особей.
На Телецкое озеро прилетела огромная стая свиристелей, состоящая из сотен особей.
Александр Лотов, altzapovednik.ru

В заповеднике рассказали, что появление свиристелей на Золотом озере — явление ординарное. Но обычно они прилетают меньшими группами. Так массово эти пернатые кочуют далеко не каждый год.

Олег Митрофанов,
старший научный сотрудник, орнитолог Алтайского заповедника:

Птицы прилетают на лёд Телецкого озера пить воду возле трещин у берега, им нужна жидкая вода. Помимо свиристелей на льду озера можно встретить стаи дубоносов, в меньшей степени дроздов. Также у свиристелей сейчас предвесенние кочевки.

Подобная массовая миграция свиристелей была отмечена в заповеднике зимой 1996−1997 годов. Тогда в долине реки Кыга появились сразу более 1000 представителей этого вида.

Что известно о свиристелях

  • Свиристели появляются в одних и тех же местах далеко не каждый год — все зависит от наличия пищи. Птицы будут кочевать, пока не найдут достаточное количество пропитания;
  • Свое название свиристели получили от старорусского «свиристеть»;
  • В летний период свиристель питается различными насекомыми, личинками, бабочками, комарами. А зимой переходит на корм из ягод и склевывает калину, рябину, можжевельник, бруснику, барбарис, шиповник и омелу, а так же яблоки и поздние груши.
  • Осенью образуются кочующие стаи количеством до 200 и более особей.
  • У свиристеля очень цепкие коготки, что помогает птице удерживаться на ветках и склевывать ягоды, которые труднее всего достать.
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