Огромная змея напугала охранников ЧОП «Кобра»

Сотрудник зоопарка в Калининграде «спас» посетителей охранного предприятия «Кобра» от метровой змеи, пытавшейся проползти в офис, сообщает «Интерфакс»

В зоопарк позвонили сотрудники «Кобры» и попросили о срочной помощи. К ним в офис пыталась проползти большая змея.

На место незамедлительно отправилин заведующего террариумом.

Прибывший на место специалист определил — змея не представляет опасности для людей.

«Это был амурский или дальневосточный полоз примерно 3−4 лет от роду. Змея была помещена в мешок и доставлена в зоопарк», — сообщил представитель учреждения.

Судя по внешнему виду полоза, он явно от кого-то сбежал. Его сородичи на Дальнем Востоке уже давно находятся в спячке.

«Сейчас и этот полоз спит в террариуме. Напоен, согрет. Немножко хрипит, видимо, подмерз все же. Жизни и здоровью ничего не угрожает. О дальнейшей судьбе подумаем. Сейчас главное, чтобы не разболелся», — заключили в зоопарке.

Ранее жителя Алтайского края госпитализировали после укуса гадюки. На кладбище в поселке Шадрино Калманского района была замечена змея по окрасу похожая на гадюку.

Токсины гадюковых змей оказывают влияние на работу сердца и кровообращение, а также вызывают тяжелое поражение кожи и мышц в зоне укуса.