Огромные и особенные. Как супруги из Бийска сделали бизнес на чебуреках размера XXL

«Мы шли к собственному заведению долго и непросто», — рассказывает Момин Миргафуров, владелец бийского кафе «Чебуреки Великаны». С этим не поспоришь. Супруги Миргафуровы работали в сфере общепита много лет, прежде чем у них наконец появилось собственное здание и уникальное меню. Корреспонденты Altapress.ru побывали в чебуречной и попробовали гигантские блюда, за которыми сюда приезжают со всего Алтайского края и не только. (Спойлер: доесть мы не смогли).

Судьбоносный чебурек

Момин Миргафуров родом из Азии. В Россию приехал в 1985 году, чтобы поступить в Томский политехнический университет. В студенческие годы в жизни собеседника произошли две главные встречи. Одна — с будущей женой Еленой. Другая — с чебуреками.

Момин Миргафуров,

владелец заведения «Чебуреки Великаны»:

Первый раз я попробовал эту выпечку на бийском рынке, когда приехал из Томска на каникулы. Мы с Леной еще не были женаты. Просто гуляли, забрели туда и увидели небольшое кафе с чебуреками. Я заметил, что там большая очередь, значит место популярное. Съели по штуке, понравилось. Годы спустя, когда мы стали думать о собственном заведении, я вспомнил про ту самую чебуречную и поехал туда. Попросил управляющую научить меня их готовить, поделиться знаниями. А она сказала: «Нет, сынок, давай ты сам. Тут импровизировать надо». Недавно к нам заходил ее сын и очень хвалил наши чебуреки.

Кафе «Чебуреки-Великаны» в Бийске. Дмитрий Лямзин.

Мужчина получил диплом буровика-нефтяника в начале девяностых, но работу по специальности найти не удалось, а на руках уже была маленькая дочь. Тогда один обеспеченный знакомый Момина предложил ему работать на него — торговать пивом. Миргафуров согласился, но «пенное дело» не пошло. Тогда мужчина понял, что хочет готовить для людей и открыть собственное заведение. Супруга поддержала идею и поняла, что, благодаря своему образованию, может быть не только еще одним поваром, но бухгалтером в будущем кафе.

Момин Миргафуров,

владелец заведения «Чебуреки Великаны»:

Сначала я вспомнил совет заведующей той чебуречной и начал экспериментировать на кухне. Готовил плов, шурпу, лагман. И, конечно, чебуреки. Они почему-то сразу получались большими.

От чужого к своему

Первым местом, где работали супруги, была проходная между бийской чулочно-носочной фабрикой и гостиницей. Эту площадку разрешил использовать под столовую директор предприятия. «Я забетонировал территорию, поставил столы, посадил деревья, газон. Получился уютный летник.

А готовили мы в деревянной избушке, ее тоже пришлось строить», — вспоминает предприниматель. Так Момин с Еленой трудились около пяти лет. Потом владелец комбината продал свой бизнес и уехал в Москву.

С новым руководством у Миргафуровых отношения не сложились, и избушку с летником пришлось оставить. Что делать дальше ­ герои не знали, однако было ясно одно: чебуреки «размера плюс» нравились посетителям больше всех остальных позиций в меню.

Кафе «Чебуреки-Великаны» в Бийске. Дмитрий Лямзин.

В тот момент, помимо потери работы, на семью обрушилось еще одно испытание. После рождения третьего ребенка Елена заболела меланомой. «Начали лечение. Химиотерапия была ужасна, — делится Момин, — но, к счастью, в итоге все обошлось».

После, в 2003 году, собеседники нашли новое помещение для своего кафе.

Момин Миргафуров,

владелец заведения «Чебуреки Великаны»:

Сначала мы с хозяйкой здания договорились, что возьмем его в аренду на какой-то период, а потом выкупим и адаптируем под себя. Ведь, честно говоря, это место было не очень подходящим для кафе. Не было даже туалета. А чтобы привлечь клиентов, нужно создать комфортные условия и идти в ногу со временем. Но в конце концов женщина заявила, что ничего продавать не будет.

Кафе «Чебуреки-Великаны» в Бийске. Дмитрий Лямзин.

После этого предприниматели решили, что пора снова переезжать. Но на этот раз только в собственное помещение. Купили дом и землю в переулке Некрасова. Дом снесли. На его месте Миргафуровы начали возводить собственное кафе. Строительство длилось еще семь лет. И вот, в 2020-м — ковидном — году заведение наконец открылось. Правда, чебуречной оно стало не сразу.

Момин Миргафуров,

владелец заведения «Чебуреки Великаны»:

Сначала мы основали кафе под названием «Охотничье», стилизовали все под тематику охоты. Я даже медвежью шкурку на пол положил, а на стену повесил оленьи рога. Меню было таким же, как и раньше: чебуреки, плов, шурпа. Но, судя по всему, название и антураж отталкивали посетителей. А те, кто был у нас, особенно хвалили чебуреки. Стало окончательно понятно, что делать акцент нужно именно на них. Так появилось название «Чебуреки Великаны». Облик заведения тоже поменяли, сделали его более простым уютным. Вложения почти не считали. Все средства, которые появлялись, вкладывали в дело.

Сейчас гостей кафе встречает у двери… картонный улыбающийся чебурек. Такой же золотистый и пухлый, как его съедобные собратья, за которыми сюда приходят посетители. Внутри чебуречная отделана благородным темным деревом в дуэте с зелеными вставками. А из каждого диванчика, стоящего у стола, растет искусственная трава.

Кафе «Чебуреки-Великаны» в Бийске. Дмитрий Лямзин.

В конце зала висит телевизор, по которому «крутится» сериал. Как будто мы зашли в гости к старым знакомым. После небольшой экскурсии отец «Великанов» захотел угостить нас главным блюдом общепита по своему фирменному рецепту.

Кстати, стандартный вес чебурека здесь почти полкилограмма. Есть и «мини-размер» — 400 грамм. На выбор предлагается 20 видов начинки. Такое разнообразие, отмечают владельцы, и есть главная «фишка» их гастрономического детища.

Момин Миргафуров,

владелец заведения «Чебуреки Великаны»:

Начинки придумывались постепенно. То сами что-то скреативим, то приедем куда-нибудь на отдых, найдем чебуреки, смотрим, как готовят, попробуем. Потом анализируем, что нравится, что нет, чего бы добавить или убрать. Некоторые рецепты подсказывают сами гости. Например, по их совету мы ввели вегетарианскую овощную начинку. Есть еще десертный чебурек — с фруктами и корицей.

Сначала людям , потом себе

Даже когда дело «пошло», для предпринимателей стало неожиданностью, что их чебуречные изыски будут пользоваться такой популярностью.

Кафе «Чебуреки-Великаны» в Бийске. Дмитрий Лямзин.

Момин Миргафуров,

владелец заведения «Чебуреки Великаны»:

Изначально мы не ожидали большого потока посетителей. Но сейчас и в будни очередь, и в выходные нет свободных столиков. При этом, все хотят поесть быстро. Некоторые удивляются: «Почему у вас нет готовых? Разморозили бы и все». Но мы так работать никогда не хотели. Наша идея в плане готовки была в том, что посетителю нужно подать свежий, горячий продукт. Как говорится, с пылу с жару. А не размороженное второпях непонятно что. Поэтому заказы приходится ждать.

Впрочем, мы ждали недолго. На кухне Миргафуровых стоит профессиональное оборудование: тестомес, тестораскатка, плита. Техника такая большая, как и выпечка, которую на ней готовят. На оснащение пришлось потратить сотни тысяч рублей.

«Это закон такой: часть выручки нужно вложить в бизнес, чтобы развиваться», — рассказывает Момин, пока кладет на тонкое тесто сначала слой говяжьего фарша, а потом сыра — каноничный в этом заведении вариант начинки. Важно, что рецептуру владельцы не доверяют никому, поэтому готовят только сами.

Кафе «Чебуреки-Великаны» в Бийске. Дмитрий Лямзин.

Наконец, будущее блюдо, полное сырно-мясной начинки, накрывается одеялом из теста. Края повар аккуратно удаляет тесторезом, излишек остается для приготовления следующей партии теста. Другие ингредиенты, как правило, тоже не остаются «без дела», ведь Елена и Момин заказывают ровно столько, сколько нужно. Так, только мяса, причем в приоритете говядина, в день нужно около 25 килограммов. Из них десять — на чебуреки.

«К счастью, проверенные поставщики помогают не разориться», — улыбается мужчина, пока следит за тем, как купаются в масле и становятся румяными наши будущие угощения. Тесто тоже готовят по авторскому семейному рецепту. Такому же секретному, как и остальные.

Что касается цен на чебуреки, они также стремительно увеличились, как стало популярно заведение.

Кафе «Чебуреки-Великаны» в Бийске. Дмитрий Лямзин.

«Поначалу цена за штуку была от 40 до 70 рублей в зависимости от начинки. Сейчас — от 200 до 250 рублей. Вес всегда был один и тот же. Делать чебуреки меньше нам просто невыгодно», — объясняет бизнесмен.

Привлекать новых гостей помогает сарафанное радио и чебуречный Instagram аккаунт, который ведет одна из дочерей Миргафуровых. И все же основная аудитория «Великанов» — постоянные клиенты, которые уже привыкли к внушительному размеру своего заказа. Некоторые даже ставят калорийные рекорды.

Момин Миргафуров,

владелец заведения «Чебуреки Великаны»:

Помню, как-то раз пришли двое мужчин плотной комплекции и заказали шесть штук с мясом. То есть, готовые чебуреки весили около трех килограмм. Так вот, один смотрел, а другой ел. И съел все. Оказалось, это был спор. На что спорили — до сих пор интересно.

Кафе «Чебуреки-Великаны» в Бийске. Дмитрий Лямзин.

Мы, в свою очередь, оказались слабее рекордсменов и доесть два чебурека, которые дружно разделили на четверых, не смогли (а хотелось). Ведь тесто маняще хрустело, сыр растягивался, а мясо таяло во рту.

Без больших планов , но с душой

Со временем бийское кафе «Чебуреки Великаны» стало известно за пределами Алтайского края. Люди заказывают «богатырскую» выпечку с доставкой в другие города Сибири.

Момин Миргафуров,

владелец заведения «Чебуреки Великаны»:

Однажды мне позвонили из новосибирского академгородка и заказали 40 чебуреков. Приготовил, положил в коробку и повез. По пути меня остановили гаишники, попросили открыть багажник. Тут запах и почуяли. Пришлось открыть коробку, а в ней чебуреки. Сотрудники попросили их угостить, но я объяснил, что не могу, потому, что это заказ. А в другой раз — с удовольствием.

Между тем, конкуренты тоже не оставляют огромные чебуреки без внимания и периодически пытаются открыть заведения с блюдами таких же внушительных размеров. Однако, по словам героев, живут такие «общепиты-клоны» недолго.

Кафе «Чебуреки-Великаны» в Бийске. Дмитрий Лямзин.

Момину и Елене не раз предлагали расширить бизнес и открыться в других точках Алтайского края и не только, но супруги пока отказываются — не готовы оставлять Бийск и свое детище. Тем более, об окупаемости бизнеса пока речи не идет. Но владельцы заведения не гонятся за быстрой прибылью. По признанию Момина, для них с супругой главное — накормить гостей не просто вкусно, но и с душой.