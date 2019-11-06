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Жизнь

Огромный орел набросился на дрон и стал звездой видеохостинга

Американец отправился со своей семьей, чтобы снять виды над знаменитыми горными вершинами Марун Беллс с помощью беспилотника.

Белоголовый орлан.
Белоголовый орлан.
CC0

Мужчина управлял дроном и вскоре увидел большую птицу рядом с аппаратом.

Мужчина решил сменить траекторию дорогого беспилотника и уйти подальше от птицы, явно защищавшей свою территорию.

Но гигантский орел буквально упал на дрон и ударил его мощными когтистыми лапами, пишет mail.ru.

Дрон после атаки не потерял управления, и мужчина смог вернуть его на землю в целости и сохранности. Беспилотник получил несколько царапин, также ему потребовалось заменить пару винтов. Орел в результате инцидента не пострадал.

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