Огромный орел набросился на дрон и стал звездой видеохостинга

Мужчина управлял дроном и вскоре увидел большую птицу рядом с аппаратом.
Мужчина решил сменить траекторию дорогого беспилотника и уйти подальше от птицы, явно защищавшей свою территорию.
Но гигантский орел буквально упал на дрон и ударил его мощными когтистыми лапами, пишет mail.ru.
Дрон после атаки не потерял управления, и мужчина смог вернуть его на землю в целости и сохранности. Беспилотник получил несколько царапин, также ему потребовалось заменить пару винтов. Орел в результате инцидента не пострадал.