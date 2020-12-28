Огромную благодарность врачам в центре Барнаула выразили в арт-объекте изо льда

В центре Барнаула создали арт-объект изо льда в виде надписи «Спасибо врачам!»

Ледяные буквы стоят в самом сердце краевой столицы — на площади Советов.

Стоит отметить, что непосредственные создатели этого объекта действительно вложили в надпись душу — работы велись при 40-градусном морозе.