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Жизнь

Огромную благодарность врачам в центре Барнаула выразили в арт-объекте изо льда

В центре Барнаула создали арт-объект изо льда в виде надписи «Спасибо врачам!»

Ледяная надпись «Спасибо врачам» в центре Барнаула.
Ледяная надпись «Спасибо врачам» в центре Барнаула.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Ледяные буквы стоят в самом сердце краевой столицы — на площади Советов.

Стоит отметить, что непосредственные создатели этого объекта действительно вложили в надпись душу — работы велись при 40-градусном морозе.

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