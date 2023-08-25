Ох, уж эти детки. Барнаульский зоопарк показал подросших малышей

Помните маленький черный комочек, который появился на свет 5 января? Так вот он уже скоро догонит по размерам своего отца Маврика.
Внешностью он пошел в отца - такой же черный, как ночь. А вот характером - в маму Сильву. Такой же нелюдимый домосед. Только на днях они осмелились выйти на прогулку и показаться гостям.
В это время безответственные индоутки все же взялись за воспитание потомства. Так одна из пернатых мам обзавелась целым выводком пятнистых птенцов. Утята растут очень быстро и уже через неделю их будет не узнать.
"За один сезон индоутка способна вывести до 60 утят! На гнездо она садятся только тогда, когда в нем отложено не менее 15 яичек. А через 2 дня к ней в гнездо можно доложить еще 8-10 яиц от других индоуток", - рассказывают в пресс-службе.
Ранее индоутки прославились своей легкомысленностью. Так одна из них снесла яйца, но в какой-то момент отказалась их высиживать. Сирот приютила мудрая курица Лерка. Она высидела яйца и принялась за воспитание малышей.
Еще одно пополнение в дружной семье зоопарка произошло на днях. Свой дом обрел краснокнижный филин, спасенный алтайскими волонтерами. Он был ранен в крылом огнестрельным оружием и уже не сомжет хорошо летать.
Новенького назвали Захаром и поселили в одни вольер с очаровательной подружкой.
"Есть все шансы, что в будущем филин Захар и его подруга произведут на свет здоровое потомство, которое сможет при помощи специалистов адаптироваться к жизни в естественной природной среде", - сообщают в Минприроды.
Не менее очаровательны другие зверушки барнаульского зоопарка.