Охладимся. В Алтайский край придут дожди

Период аномальной жары в Алтайском крае должен закончиться 4 августа. Пока синоптики не продлили штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, с 3 августа в регионе начнутся дожди с грозами. Барнаульцы дождутся осадков только к понедельнику, 5 августа.