Охладимся. В Алтайский край придут дожди

Погода в Алтайском крае
3 августа
- Ночью +16.+21, местами +11. +16, местами в северо-западных районах дождь, гроза.
- Днем +26… +31, в южных районах +31. +36, местами в северо-западных районах дождь, гроза.
4 августа
- Ночью +13… +18, без осадков.
- Днем +30… +35, местами дождь, гроза.
5 августа
- Ночью +15… +20, в северных районах +10. +15, в отдельных районах дождь, гроза.
- Днем +26… +31, в отдельных районах дождь, гроза.
Погода в Барнауле
3 августа
- Ночью +16. +18, без осадков.
- Днем +28… +30, без осадков.
4 августа
- Ночью +14… +16, без осадков
- Днем +30… +32, без осадков.
5 августа
- Ночью +15… +17, без осадков.
- Днем +27… +29, временами дождь, гроза.