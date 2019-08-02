Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 августа 32°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Охладимся. В Алтайский край придут дожди

Период аномальной жары в Алтайском крае должен закончиться 4 августа. Пока синоптики не продлили штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, с 3 августа в регионе начнутся дожди с грозами. Барнаульцы дождутся осадков только к понедельнику, 5 августа.

Цветы в дождь.
Цветы в дождь.
СС0

Погода в Алтайском крае

3 августа

  • Ночью +16.+21, местами +11. +16, местами в северо-западных районах дождь, гроза.
  • Днем +26… +31, в южных районах +31. +36, местами в северо-западных районах дождь, гроза.

4 августа

  • Ночью +13… +18, без осадков.
  • Днем +30… +35, местами дождь, гроза.

5 августа

  • Ночью +15… +20, в северных районах +10. +15, в отдельных районах дождь, гроза.
  • Днем +26… +31, в отдельных районах дождь, гроза.

Погода в Барнауле

3 августа

  • Ночью +16. +18, без осадков.
  • Днем +28… +30, без осадков.

4 августа

  • Ночью +14… +16, без осадков
  • Днем +30… +32, без осадков.

5 августа

  • Ночью +15… +17, без осадков.
  • Днем +27… +29, временами дождь, гроза.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость