Охлобыстин считает, что Ефремов «загипнотизирован» и ждет правосудия

«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет», — объясняет Охлобыстин.

По словам актера, Ефремов сильно себя изводит и даже не пытается отрицать вину. «Я ему говорю: „Миша, ну зачем тебе в тюрьму?“. Нет, хочет. У него синдром Раскольникова», — признался Охлобыстин.

Актер не отрицает вину близкого друга, но настаивает, что сажать Ефремова в тюрьму — «безумство». Он аргументирует это тем, что у артиста астма и тем, что колонии-поселении его «споят».

«Я бы ему на ногу железную байду какую-нибудь повесил, чтобы он — из дома в театр, из театра в дом. Прям на все эти пять-шесть лет, а может и на десять! В тюрьму его сажать — безумие! Он по сути прекрасный человек и товарищ!» — настаивал собеседник издания.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади Михаил Ефремов, будучи в состоянии опьянения, выехал на Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.

В отношении актера было возбуждено уголовное дело. Ефремов находится под домашним арестом.

Суд по делу артиста Михаила Ефремова был назначено на 29 июля. Однако Пресненский суд Москвы отложил на 30 августа предварительное слушание.