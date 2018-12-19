«Медведь никого не ел»: «СИБУР» прокомментировал рассказ барнаульца о работе на «вахте»

Крупная российская компания «СИБУР» откликнулась на интервью altapress.ru 29-летнего барнаульца Ивана, который поделился впечатлениями о работе на северной стройке, где он трудился вахтовым способом, в том числе на предприятиях, входящих в состав «СИБУР».

После публикации редакция получила немало откликов, в том числе подвергавших сомнению некоторые тезисы и истории героя. Отозвался публикацию и «СИБУР». В компании считают, что мнение барнаульца, скорее, ближе к «охотничьим байкам».

Итак, что опровергает «СИБУР»?

1. Иван рассказывал: «По рекомендации знакомого поехал работать на „СИБУР“. Сначала приехал в Сургут — там контора находится».

Ответ «СИБУР»:

Герой приехал в Сургут, но далее по тексту он оказывается в Тобольске. Возникает вопрос: в какой конторе он был в Сургуте? В Сургуте есть предприятие «СИБУР-Геотекстиль», которое не связано со стройкой «ЗапСибНефтехима». Судя по всему и далее во всем тексте под объектом, принадлежащим «СИБУРу», подразумевается «ЗапСибНефтехим», на котором автор работал в подрядной организации.

2. «Мы строили завод для „Сибура“ — крупнейшего переработчика нефти в полимерную крошку».

Ответ:

«СИБУР» не перерабатывает нефть, имеет дело только с ПНГ (попутный нефтяной газ), ШФЛУ (Широкая фракция легких углеводородов), СУГ (сжиженные углеводородные газы). «В полимерную крошку» — это термин для отходов полимерных производств, конкретно крошку у нас никто не производит. Полипропилен и полиэтилен будет производиться в гранулах.

3. «Это предприятие будет самым большим в России и вторым в мире по объему продукции».

Ответ:

Самым большим в России по объему производства полимеров — да, вторым в мире — нет.

4. «Площадь завода — 4 на 4 километра».

Ответ:

40 на 40 км — это 1600 га, а площадь «ЗапСибНефтехима» — 460 га, длина — примерно 3 км, ширина — 1,5 км.

5. «Всего на стройке работали 40 тысяч человек».

Ответ:

На строительстве «ЗапСибНефтехима» никогда столько не работало столько рабочих, пиковая численность в июле 2018 года — 28 тысяч человек

6. «Объект — недалеко от Тобольска: в 18 км от города — специальная промзона».

Ответ:

Не 18 км от города, а восемь с небольшим от самого восточного микрорайона до ближайшей точки действующих производств. До «ЗапСибНефтехима» от города примерно 12 км.

7. «Есть свой вахтовый городок — 13 двухэтажных общежитий, построенных из сэндвич-панелей, с комнатами разных размеров. (…) Еще есть общежития на территории действующего завода».

Ответ:

56 общежитий на территории двух вахтовых городков — на «ЗапСибНефтехиме» и на проспекте Дзираева. На территории действующий производств «СИБУР Тобольска» (не «ЗапСибНефтехима») нет и не может быть общежитий.

8.«Все чернорабочие из разряда „я лопата, я бросал“ — в основном таджики или узбеки. Они работают долго — с 8.00 и до покоса. По 12, 14 часов».

В разных подрядных организациях разные условия труда, по трудовому законодательству работают 12 часов, все переработки — на усмотрение подрядных организаций.

9. «Самое большое наказание за пьянку — увольнение и 250 тысяч. Вообще, штраф 500 тысяч, но его накладывают на юрлицо — фирму, которая наняла работника. Она вычитывает половину суммы у работника. Полно контор, которые разорились только на штрафах. Поймали, например, бригаду из 15 человек, пьяную в ноль — вот и посчитай».

Ответ:

Компания «СИБУР» накладывает штраф 100 тыс. рублей на юрлица, т. е. на подрядные организации, за появление на территории стройки их сотрудника в нетрезвом виде; от 30 тыс и выше — за курение сотрудника подрядной организации в неположенном месте. Подрядная организация может взимать со своего сотрудника-нарушителя любые штрафы и налагать любые санкции — это обычно указывается в трудовом договоре, «СИБУР» к этому отношения не имеет.

10. «Потом замерз индус. Было минус 38, а актировки не было. Актировка — это составление акта, что техника замерзает, люди работать не могут. Индус-монтажник залез на автоподъемник, он на кнопках. У него руки замерзли до такой степени, что он не смог нажать на кнопку. Орать тоже не мог: то ли голос сорвал, то ли другое что. И замерз».

Ответ:

Это неправда, от холода в морозы здесь никто не умирал.

11. «Про китайцев вообще молчу — весь в травмпункт в них. На одного балка упала».

Ответ:

Это неправда: ящик с инструментом упал рабочему на ногу, был перелом, но рабочий остался жив.

12. «В другой раз проверяли задвижку: дали лишнего давления, болты ослабили — и она отлетела. Упала на парня, который проходил мимо — 800 кг врезались в человека, с него даже одежда слетела».

Ответ:

Это неправда.

13. «Двух сварщиков медвед-шатун съел. Они работали в тайге, устанавливали трубу, которую нужно долго прогревать, а потом сваривать с двух сторон. Долгая работа, останавливать процесс нельзя. Они облицовку варили, другие ушли на обед. И на них наткнулся медведь».

Ответ: