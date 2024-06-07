Накануне поздним вечером многие зачехлили окна, спасаясь от шквалистого ветра в квартирах. И пропустили разгул стихии.
Но не все. Бесстрашный корреспондент altapress.ru решил оставить снимки ночного неба с занимающейся грозой на память. И показать, как небесная канцелярия наводила порядок в погодном расписании.
Посмотрите, как бушевало ночное небо.
Ранее барнаулец запечатлел надвигающуюся грозу. Тогда в некоторых районах города повалились деревья, а также отключилось электричество.
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