Охрану учебных заведений в России предложили передать Росгвардии

Заняться охраной ученых заведений следовало бы Росгвардии, считает депутат Госдумы Василий Власов. Предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Сотрудники Росгвардии гораздо профессиональнее охранников ЧОП, передает слова Власова РИА Новости. Его инициатива связана со случившемся в Благовещенске, где 14 ноября студент устроил стрельбу.

«Уровень подготовки и профессионализм сотрудников Росгвардии гораздо выше, чем у частных охранных предприятий, которые занимаются сейчас охраной образовательных учреждений и которые очень часто укомплектованы лицами, не обладающими необходимыми навыками», — говорится в письме к Голиковой.

Ранее депутат уже предлагал наделить Росгвардию соответствующими полномочиями. Последние события указывают на актуальность этой проблемы, полагает парламентарий.

Правоохранители задержали гендиректора частного охранного предприятия (ЧОП) «Сириус-А», которое охраняло благовещенский ссуз, пишет РБК. Руководитель допустил к охране колледжа лицо, у которого не было разрешения на этот вид деятельности, считает следствие.