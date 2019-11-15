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Жизнь

Охрану учебных заведений в России предложили передать Росгвардии

Заняться охраной ученых заведений следовало бы Росгвардии, считает депутат Госдумы Василий Власов. Предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Сотрудники Росгвардии гораздо профессиональнее охранников ЧОП, передает слова Власова РИА Новости. Его инициатива связана со случившемся в Благовещенске, где 14 ноября студент устроил стрельбу.

«Уровень подготовки и профессионализм сотрудников Росгвардии гораздо выше, чем у частных охранных предприятий, которые занимаются сейчас охраной образовательных учреждений и которые очень часто укомплектованы лицами, не обладающими необходимыми навыками», — говорится в письме к Голиковой.

Ранее депутат уже предлагал наделить Росгвардию соответствующими полномочиями. Последние события указывают на актуальность этой проблемы, полагает парламентарий.

Правоохранители задержали гендиректора частного охранного предприятия (ЧОП) «Сириус-А», которое охраняло благовещенский ссуз, пишет РБК. Руководитель допустил к охране колледжа лицо, у которого не было разрешения на этот вид деятельности, считает следствие.

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