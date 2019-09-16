Окна барнаульцев облепили полчища божьих коровок

Жители Барнаула выкладывают в соцсети фото и видео полчищ божьих коровок, которые на фоне потепления облепили стены и окна домов.

Как рассказал в соцсети эколог Алексей Эбель, это коровка-арлекин или хармония изменчивая, исторически обитавшая в горных местностях Юго-Восточной Азии.

«В последние десятилетия очень активно расселяется, дойдя уже до Великобритании. В природе вид зимует в трещинах скал, устраивая там массовые скопления, именно поэтому осенью они появляются в городах, прилетая сюда порой за 100 и более километров: ищут места, где можно будет спрятаться на зиму», — отметил ученый.

Божьи коровки каждый год массово вылетают в Барнаул. Они безвредны для человека, их не стоит уничтожать или бояться. Более того, убийство божьей коровки в ряде культур запрещено. В западной культуре считается одним из символов удачи, пишет Википедия.

Есть также примета: если милая божья коровка села вам прямо на руку, значит, ждет вас в скором времени большая удача и исполнение мечты. Нельзя ее смахивать, говорят — «удачу смахнешь с себя».