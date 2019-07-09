Около двух тысяч гектаров трасс воздушных линий электропередачи расчистит персонал Алтайского филиала Россети Сибирь

Пожароопасный сезон в разгаре, соответствующие службы предупреждают о высокой и даже чрезвычайной пожароопасности. Что может остановить огонь в лесу? Чистая просека воздушных линий электропередачи, которая послужит своеобразным противопожарным разрывом и сдержит распространение огня.

Ежегодная расчистка просек в охранных зонах воздушных линий — одна из ключевых составляющих ремонтной кампании филиала. В электросетевом комплексе от качества и объемов расчистки охранных зон воздушных линий зависит надежное энергоснабжение потребителей.

Сергей Фуголь,

заместитель начальника управления технической эксплуатации:

Падение веток и деревьев на провода линий электропередачи — частая причина технологических нарушений на электроустановках. Особенно в нашем крае, через территорию которого проходят все циклоны с юга. Тем более в нашем регионе, богатом лесами. Поэтому расчистка просек ЛЭП — важнейшее мероприятие, позволяющее повысить надежность работы электросетевого комплекса.

Запланированный объем алтайские энергетики уже выполнили на 54 процента, и работы продолжаются полным ходом. Это значит, что нынешней зимой потребители Алтайского края окажутся более защищенными от зимних ветров и получат более качественную электроэнергию.

Большая часть работ ведется хозспособом, силами филиала. Электросетевики используют современную технику — мульчеры. Эти специальные тракторы для перемалывания древесины и кустарника хорошо зарекомендовали себя во время ремонтных кампаний прошлых лет. Они позволяют увелить скорость расчистки и решить проблему утилизации древесно-порубочных остатков.

Напомним, что энергетики не только расчищают просеки ЛЭП. Они — активные участники лесовосстановительных мероприятий. Ежегодно в рамках экологических мероприятий региона, специалисты энергокомпании занимаются озеленением населенных пунктов в территориях обслуживания филиала.