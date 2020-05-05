Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать из-за коронавируса

В Калининградской области около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала отказались работать в период борьбы с COVID-19, сообщает РИА «Новости» .

Такое заявление сделал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

«У нас есть довольно большое число людей, которые отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелегкий период — под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала. На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать», — рассказал Кравченко.

Он подчеркнул, что многие врачи и медсестры старше 65 лет остались работать, несмотря на то, что руководство медучреждений могло отправить их на больничный.

При этом, по словам министра, с дефицитом медработников регион столкнулся еще до коронавирусной инфекции. Так что ситуация усугубилась.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом. www.instagram.com/minzdravalt/

Также Кравченко дал статистику по зараженным среди медиков: на лечении находятся 93 медработника, заражение зафиксировали практически во всех медорганизациях.

По его словам, в крупнейшей в регионе областной клинической больнице, где работает 1,5 тыс. человек, количество заболевших медиков может достигнуть 95−100 человек. Таким образом, вскоре данные могут измениться.

Согласно карте распространения коронавирусной инфекции в мире, в Калининградской области всего зарегистрировано 524 случая заражения. Получается, что каждый пятый из инфицированных — медик.

Напомним, 28 апреля сообщалось, что в Новосибирской области заражение выявили у 52 медиков. Тогда речь шла о примерно седьмой части от всех заболевших новой инфекцией в регионе. А уже 30 апреля COVID-19 выявили у 79 медработников.