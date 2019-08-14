Около 1400 новых абонентов появилось в Алтайском филиале Россети Сибирь в первом полугодии

Специалисты Алтайского филиала присоединили к своим сетям 1396 новых потребителей и приняли 1904 заявки на технологическое присоединение за шесть месяцев 2019 года. Общая мощность вновь присоединенных к электрическим сетям энергокомпании объектов составила более 65 тысяч киловатт.

Качественный состав новых потребителей разнообразен — 16 промышленных предприятий, центральная районная больница и фельдшерско-акушерский пункт в Змеиногорском районе, школа в Смоленском районе, 27 объектов, предназначенных для освещения скважин, мостов и улиц, а также 12 башенных станций сотовой связи. Самые крупные присоединенные объекты — энергетические установки предприятия «Барнаульская генерация» и «Бийскэнерго».

Для того чтобы обеспечить электроэнергией всех желающих присоединиться к электросетям, персонал Алтайского филиала ведет строительство новых подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, модернизирует действующие энергообъекты. Всего для технологического присоединения к сетям новых потребителей в первом полугодии компания вложила более 120 млн. рублей.

По-прежнему остро стоит вопрос в отношении заявителей, которые не выполняют условия договора техприсоединения со своей стороны.

Михаил Ковальчук,

заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг:

Проблема характерна для граждан, которые пользуются правом льготного техприсоединения. Они платят минимальную стоимость, а мы вкладываем немалые средства в строительство новой линии электропередачи для подключения этого заявителя. Когда, выполняя условия договора и соблюдая сроки, наши специалисты завершают строительство новой ЛЭП, по факту оказывается, что присоединять нечего. Заявитель не готов к подключению сегодня, а заключил договор о технологическом присоединении, как говорится, «впрок». Сейчас у нас 983 договора технологического присоединения просрочены по вине заявителей, из них 359 просрочены более года. Деньги компанией вложены, а могли быть потрачены более целесообразно, на мероприятия для повышения качества электроснабжения там, где это необходимо.

Решать эту проблему в филиале пытаются путем повышения информированности заявителей о необходимости исполнять свои обязательства по договору технологического присоединения с помощью телефонных звонков, рассылки смс-уведомлений, писем. Если заявитель по-прежнему не выполняет условия, наступает очередь претензий и исковых заявлений. С начала года Алтайский филиал Россети Сибирь направил более 100 исков в суд на общую сумму 25,5 млн. рублей. Недобросовестные заявители по решению суда должны оплатить не только затраты, понесенные компанией, но и неустойку за просрочку обязательств по договору. В этом году заявители уже оплатили более 700 тысяч рублей неустойки.