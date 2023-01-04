Около 40% опрошенных россиян планируют делать ремонт в 2023 году

В среднем на ремонт россияне готовы потратить 820 тыс. рублей в 2023 году. Об этом говорится в результатах опроса сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со Сберуслугами».

Больше хотят обновить жилье женщины (56%), чем мужчины (44%). 41% респондентов планируют сделать косметический ремонт некоторых помещений, а 29% хотели бы обновить интерьер всех комнат.

Причем на капремонт придется потратить около 2,3 млн рублей, ответили россияне.

Более трети россиян (36%) сообщили, что будут делать ремонт своими силами, 16% привлекут к работам профессиональные бригады, а почти половина опрошенных (48%) перепоручат специалистам только часть работ, а остальное будут делать самостоятельно.