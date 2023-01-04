Около 40% опрошенных россиян планируют делать ремонт в 2023 году

Больше хотят обновить жилье женщины (56%), чем мужчины (44%). 41% респондентов планируют сделать косметический ремонт некоторых помещений, а 29% хотели бы обновить интерьер всех комнат.
Причем на капремонт придется потратить около 2,3 млн рублей, ответили россияне.
Более трети россиян (36%) сообщили, что будут делать ремонт своими силами, 16% привлекут к работам профессиональные бригады, а почти половина опрошенных (48%) перепоручат специалистам только часть работ, а остальное будут делать самостоятельно.
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