Около сотни жителей Алтайского края столкнулись с подозрительными «агентами Росреестра»

В Кадастровую палату Алтайского края в 2019 году обратились около 100 человек, которые получили выписки о недвижимости из сомнительных источников. В ведомстве объяснили, что проверенных сайтов, где можно получить информацию о своем имуществе, всего два.

Недобросовестные предприниматели создают в интернете ресурсы, которые позиционируются в качестве «агентов Росреестра» и других государственных организаций. Они часто пользуются назойливой рекламой во всплывающих окнах.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора Кадастровой палаты:

Сайты-подделки, как правило, продают данные открытого, т. е. бесплатного доступа, либо перепродают ранее полученные сведения официального ресурса Росреестра. Кроме того, такие сервисы после оплаты, могут вообще не предоставить информацию.

Официальные источники получения сведений об объектах недвижимости из ЕГРН, а также других электронных услуг Росреестра является портал Росреестра и сайт Кадастровой палаты. Сайты с другими названиями и адресами, пусть и похожими на адреса указанных сайтов, никакого отношения к ведомству и государственным организациям не имеют.

Для большей безопасности при поиске нужного информационного ресурса жители региона могут воспользоваться порталом государственных услуг Госуслуги для перехода на сайт Росреестра.