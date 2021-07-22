Около 700 жилых домов лишились всей воды в Барнауле

В Барнауле произошла поломка на на артезианском водозаборе на ул. Соколиная, 55 в поселке Казенная Заимка. Из строя вышло насосное оборудование.

Без водоснабжения осталось около 700 индивидуальных жилых домов.

Водозабор находится на обслуживании ООО «Научный городок», однако ремонтные работы проводит Барнаульский водоканал по просьбе администрации города.

Пока для жителей «обезвоженных» домов организуют подвоз воды. С 18:00 водовозы приедут по адресам: 2-ая Ореховая, 36, Арбатска, 86, Цветущая, 1, Кольцевая, 11а, ул. Каштановая, 49.

«Ситуация находится на контроле в администрации города, городского комитета по энергоресурсам и газификации и администрации Ленинского района», — уверяют в мэрии.