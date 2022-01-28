Оконщики, продавцы ножей и прочие мошенники донимают барнаульцев

Жителей Барнаула пытаются лишить финансов не только телефонные мошенники, но и офлайн-аферисты. О нескольких таких случаях стало известно из сообщений в соцсетях.

Еще в конце 2021 года якобы представители магазинов зачастили с поквартирными обходами. Они сообщают, что их точки вот-вот откроются в крупных торговых центрах («Огни», «Пионер», Galaxy и других) и предлагают приобрести товары — кастрюли, сковородки, ножи, постельное белье со скидками.

При этом якобы некий «директор» все оплатил, и вместо 28 утварь отдается за 8 тысяч.

Стоит сказать, что определенной схемы у них нет: кому-то предлагают купить ножи, а постельное получить в подарок.

25 января такие гости обошли практически все дома ЖК «Матрешки» на ул. Балтийской. Как рассказали altapress.ru жители домов, по квартирам ходила пара мужчин и девушка с большими пакетами.

Ходоки настойчиво звонили и стучали в двери, девушка «орала на весь этаж», просила «выйти всей семьей», иначе все подарки отдаст соседям.

Продавцы посуды. t. me/vkurse22

После угрозы позвонить в полицию, кстати, тарабанящие в двери быстро уходят.

Кроме этого, горожане жалуются на звонки от «оконщиков» — представителей несуществующих компаний по производству окон. Как рассказала участница группы «Черное и Белое Барнаул», ей позвонила женщина, предложила «смазать пластиковые окна».

Якобы мастер будет ходить по дому и его необходимо впустить в квартиру.

«Они четко называют адрес дома, квартиру, ФИО собственника, говорят, что когда-то мы ставили окна и теперь пришло время бесплатного обслуживания, отказываться нельзя, так как это обязательное требование», — пишет девушка.

Если вы вдруг согласились, то оконщик действительно придет, но «вдруг» выяснит, что необходим дорогостоящий ремонт, иначе окно через пару дней сломается, а то и совсем выпадет.

Напомним, что первой правило в памятке полиции о безопасности — не открывайте дверь незнакомцам.