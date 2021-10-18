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Жизнь

Октябрьская жара. Потепление до +20 градусов нагрянет в Алтайский край

Волна тепла, пришедшая в Алтайский край на прошлой неделе, набирает силу. Местами в регионе в ближайшие дни потеплеет до +20 градусов.

Золотая осень в Барнауле.
Золотая осень в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как следует из прогноза регионального Гидрометцентра, во вторник, 19 октября, в крае будет +7…+12 градусов. Местами по югу — до +17 градусов.

В среду станет еще теплее. На основной части региона дневные температуры будут балансировать в диапазоне +8…+13 градусов, по югу будет до +18 градусов.

А в четверг, 21 октября, местами в южных районах Алтайского края и вовсе возможно достижение отметки в +20 градусов. На основной территории региона в этот день будет +10…+15 градусов.

При этом отметим, что в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -6 градусов.

Осадков в ближайшие трое суток в регионе не прогнозируется.

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