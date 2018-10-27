27 октября. Параскева Пятница: истоки и традиции праздника

Праздник, который в народном календаре отмечают 27 октября — Параскева Грязниха. Что это за праздник и каковы его истоки — читайте в материале altapress.ru.

Параскева Пятница именуется по- разному: Параскева Грязнуха, Льняница, Порошиха. И это всего лишь небольшая часть. Её считали заступницей женщин, целительницей, хранительницей женских традиций. В том числе женской зимней работы — пряжи. Именно с этого дня принято было начинать мять и трепать лён — оттуда и имя — Льняница. Её часто соотносили с богородицей.

Святая Параскева Сербская жила в 11 веке в городе Епиввате, что на берегу Мраморного моря. Родилась в той же семье, что и епископ Медитоса, святитель Ефимий. После смерти родителей ей досталось наследство. Его она раздала бедным.

После она приняла монашеский постриг в Константинополе, совершила паломничество в Святую землю и поселилась в Иорданской долине. Скончалась она через два года после возвращения на родину. Мощи Параскевы известны многочисленными чудесами, которые с ними происходили.

Православная церковь. Храм СС0

Традиции праздника Параскевы Пятницы

Отмечали этот праздник просто — женщины соблюдали запрет на «женские» работы, молились. Нельзя было пахать, выносить золу, делать щелок для стирки белья. Существовала так же специальная икона — пятницкая.

Крестьяне верили, что Параскева Пятница ходит по земле и подмечает соблюдают ли пятничные запреты, обычаи. Тех, кто нарушает традиции — ждет наказание, а тех, кто соблюдает — вознаграждение.

Погода в день Параскевы Пятницы

Считается, что праздник Параскевы Грязнухи сопровождается слякотью и сырой погодой. Именно по количеству грязи определяли как скоро наступит зима. Чем больше грязи — тем быстрее придут холода.