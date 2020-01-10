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Жизнь

Олдскульное телешоу «Сам себе режиссер» неожиданно закрыли

Бессменный ведущий телепередачи «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков сообщил о закрытии программы после почти трех десятилетий в эфире.

Телевидение. Пульт.
Телевидение. Пульт.
СС0

В соцсети Лысенков рассказал, что в январе 2020 года произошли два знаковых события. Во-первых, некогда одной из самых популярных передач исполнилось 28 лет. А во-вторых, ВГТРК принял решение убрать программу из сетки вещания.

Лысенков отметил, что как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, понимает это решение. Но как человек — принимает с трудом.

Он поблагодарил всех авторов, которые за эти годы прислали в редакцию передачи сотни тысяч забавных видеороликов, гостей студии, с которыми имел удовольствие беседовать.

Последний выпуск передачи вышел рано утром 22 декабря. По имеющимся у «МК» данным, одновременно принято решение о прекращении выпуска программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама».

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