Олега Тинькова* внесли в реестр иноагентов

В реестр иностранных агентов внесли бизнесмена Олега Тинькова.
Министерство считает, что он распространял материалы других иноагентов, а также распространял недостоверные сведения о политике России и выступал против военной операции на Украине.
На данный момент Олег Тиньков находится за пределами России.
Также в реестр иноагентов внесли следующих:
- актер Никита Кукушкин;
- литературный критик Анна Наринская;
- правозащитник Аслан Арцуев;
- философ Юлия Синеокая.
* Признан иноагентом в РФ.
Ранее сообщалось, что Минюст РФ пополнил реестр иноагентов еще несколькими персонами.
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