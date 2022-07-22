20 июля в Барнауле в рамках Всероссийского Шукшинского кинофестиваля прошла творческая встреча с актрисой Олесей Судзиловской. Как артистка оказалась в кино и почему спустя 22 года ее уволили из театра — в материале altapress.ru.

Краткое содержание

Об актерских пробах в вузы и кино

Самая жуткая ситуация для артиста — это пробы. Потому что там нужно выдать все, что ты умеешь. В театральном, например, надо рассказать басни, стихи, прозу, спеть, попрыгать, станцевать. Потом тебе предлагают этюды. И только после этих восьми кругов ада открывают двери в последний. На конкурс!

Но это совершенно не значит, что ты зачислен на курс. Даже несмотря на то, что в Москве или в Петербурге достаточно много театральных вузов — поступают туда очень мало желающих.

На всех конкурсах происходит примерно одно и тоже. В комнате, где сидят два-три человека, ты представляешь себя как лошадь на смотринах. Произносишь свое имя, рассказываешь об образовании, заявляешь об актерском опыте. Демонстрируешь все-все таланты.

После этого поворачиваешься в профиль. Потом спиной. Опять в профиль. В конце, если не повезет, режиссер попросит показать зубы.

Это катастрофа! Чувствуешь себя абсолютной идиоткой, но все равно делаешь все, чтобы понравиться.

Олеся Судзиловская. Творческая встреча с Олесей Судзиловской.

О том , как в 14 лет получила главную роль в фильме «Посредник»

К нам в школу пришла помощница режиссера по актерам (раньше так называли «кастинг-менеджеров») Саша Пронина. Она искала девочку для кинофильма «Посредник». Хочу сказать, что я в тот день болела страшно: вся в соплях, с кашлем, с какими-то пробами косметики на лице. Уж не знаю, каким образом, но в глазах Прониной я нарисовалась как главная героиня.

Ни о какой карьера актрисы тогда речь и не шла, я же занималась художественной гимнастикой. Меня притащили на пробы, я там ничего не показала и поскорее убежала на тренировки.

Видимо, судьба так сложилась, но меня пригласили на повторные пробы. Я шла туда с целью показать два шпагата и мостик.

Прихожу, мне предлагают сыграть этюд: у моей героини умерла собака. Это был такой стресс! Опять же, судьба: у меня тогда действительно умер верный пес Кузька. Я страшно разревелась, психанула, закричала: «Чертово кино! Что они делают? Они же вынимают кишки!».

Режиссеру эмоции очень понравились. Так я и попала в кино.

Отрывки из фильмов , в которых играла Олеся Судзиловская. Творческая встреча с Олесей Судзиловской. Отрывки из фильмов , в которых играла Олеся Судзиловская. Творческая встреча с Олесей Судзиловской. Отрывки из фильмов , в которых играла Олеся Судзиловская. Творческая встреча с Олесей Судзиловской. Отрывки из фильмов , в которых играла Олеся Судзиловская. Творческая встреча с Олесей Судзиловской.

О знаковой роли в карьере

У меня есть хороший друг, режиссер Виталий Москаленко. Я его обожаю.

Узнаю, что у него идут пробы на «Орлову» (сериал «Орлова и Александров»). Вспоминаю и сразу слезу вышибает. меня не зовут! Я думаю: «Ну как так? Я и Орлова — одно лицо».

Звоню Виталию, а он мне говорит: «Олеся, не приходи! Не просись! Уже все решено там, наверху. Подписываем договор с другой артисткой. Ты не представляешь, скольким актрисам я отказал и тут же перестал быть другом. Потерять еще и тебя — я не могу. Просто забудь. Все, это решила судьба. Это не твоя роль».

Я, конечно, не забыла и пришла на пробы. Москаленко там не было. Стояли камеры и сидели какие-то другие люди. Мне приставили партнера, мы записали пробы на видео и ушли. Я понимала, что делаю это только для себя.

Наступила пауза. Мне никто не звонил, не писал. Случайно узнала, что съемки уже начались. Меня не позвали. Где-то через полгода я сдалась. Видимо, правда не мое.

После такой неудачи мы с семьей решили взять отпуск. Очень долго собираемся, выбираем маршрут, место, отель. Прилетаем, наконец, в другую страну, спускаемся с трапа. И звонит мой телефон: «Олеська! Приезжай, мы тебя ждем. Снимаем «Орлову».

Вы мне не поверите, но я отказалась. Понимаете, я еле собрала всю семью вместе: нас много, каждый занят чем-то своим. Было непозволительной роскошью взять и уехать от этого.

Но когда мы вернулись в Москву, случилось неожиданное: Москаленко меня дождался. Орлову я сыграла и это было бесконечное счастье.

О резкой смене внешнего вида актера

Однажды меня попросили подстричь волосы для съемок. Я тогда взбунтовалась: какая стрижка? Есть же парики, накладки. Я еще была беременная тогда, а волосы в это время густые, блестящие. Ужасный стресс, дикие переживания. Когда ты трогаешь макушку, а вместо тебя там мужчина какой-то…это, конечно страшно.

Помню, как-то для роли покрасили волосы в черный. Просыпаюсь утром, смотрю на мужа. Глазам не верю: рядом с ним какая-то баба, брюнетка. Соскакиваю, уже собираюсь заорать, а брюнетка исчезла. Смотрю в зеркало — а она вон куда делась.

Об увольнении из театра имени Маяковского

Я проработала в этом театре 22 года. Это для меня самая настоящая родная сцена. Меня вырастили там, воспитали.

В 2019 году новый художественный руководитель театра, не буду называть его фамилию, посчитал, что со мной невозможно работать. Сказал, что я бездарная. После двух десятков лет службы он меня уволил.

Сейчас руководитель сменился. Вероятно, я скоро вернусь на родную сцену! Очень на это надеюсь, потому что быть актрисой для меня — настоящее счастье.