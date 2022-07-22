Об актерских пробах в вузы и кино
Самая жуткая ситуация для артиста — это пробы. Потому что там нужно выдать все, что ты умеешь. В театральном, например, надо рассказать басни, стихи, прозу, спеть, попрыгать, станцевать. Потом тебе предлагают этюды. И только после этих восьми кругов ада открывают двери в последний. На конкурс!
Но это совершенно не значит, что ты зачислен на курс. Даже несмотря на то, что в Москве или в Петербурге достаточно много театральных вузов — поступают туда очень мало желающих.
На всех конкурсах происходит примерно одно и тоже. В комнате, где сидят два-три человека, ты представляешь себя как лошадь на смотринах. Произносишь свое имя, рассказываешь об образовании, заявляешь об актерском опыте. Демонстрируешь все-все таланты.
После этого поворачиваешься в профиль. Потом спиной. Опять в профиль. В конце, если не повезет, режиссер попросит показать зубы.
Это катастрофа! Чувствуешь себя абсолютной идиоткой, но все равно делаешь все, чтобы понравиться.
О том, как в 14 лет получила главную роль в фильме «Посредник»
К нам в школу пришла помощница режиссера по актерам (раньше так называли «кастинг-менеджеров») Саша Пронина. Она искала девочку для кинофильма «Посредник». Хочу сказать, что я в тот день болела страшно: вся в соплях, с кашлем, с какими-то пробами косметики на лице. Уж не знаю, каким образом, но в глазах Прониной я нарисовалась как главная героиня.
Ни о какой карьера актрисы тогда речь и не шла, я же занималась художественной гимнастикой. Меня притащили на пробы, я там ничего не показала и поскорее убежала на тренировки.
Видимо, судьба так сложилась, но меня пригласили на повторные пробы. Я шла туда с целью показать два шпагата и мостик.
Прихожу, мне предлагают сыграть этюд: у моей героини умерла собака. Это был такой стресс! Опять же, судьба: у меня тогда действительно умер верный пес Кузька. Я страшно разревелась, психанула, закричала: «Чертово кино! Что они делают? Они же вынимают кишки!».
Режиссеру эмоции очень понравились. Так я и попала в кино.
О знаковой роли в карьере
У меня есть хороший друг, режиссер Виталий Москаленко. Я его обожаю.
Узнаю, что у него идут пробы на «Орлову» (сериал «Орлова и Александров»). Вспоминаю и сразу слезу вышибает. меня не зовут! Я думаю: «Ну как так? Я и Орлова — одно лицо».
Звоню Виталию, а он мне говорит: «Олеся, не приходи! Не просись! Уже все решено там, наверху. Подписываем договор с другой артисткой. Ты не представляешь, скольким актрисам я отказал и тут же перестал быть другом. Потерять еще и тебя — я не могу. Просто забудь. Все, это решила судьба. Это не твоя роль».
Я, конечно, не забыла и пришла на пробы. Москаленко там не было. Стояли камеры и сидели какие-то другие люди. Мне приставили партнера, мы записали пробы на видео и ушли. Я понимала, что делаю это только для себя.
Наступила пауза. Мне никто не звонил, не писал. Случайно узнала, что съемки уже начались. Меня не позвали. Где-то через полгода я сдалась. Видимо, правда не мое.
После такой неудачи мы с семьей решили взять отпуск. Очень долго собираемся, выбираем маршрут, место, отель. Прилетаем, наконец, в другую страну, спускаемся с трапа. И звонит мой телефон: «Олеська! Приезжай, мы тебя ждем. Снимаем «Орлову».
Вы мне не поверите, но я отказалась. Понимаете, я еле собрала всю семью вместе: нас много, каждый занят чем-то своим. Было непозволительной роскошью взять и уехать от этого.
Но когда мы вернулись в Москву, случилось неожиданное: Москаленко меня дождался. Орлову я сыграла и это было бесконечное счастье.
О резкой смене внешнего вида актера
Однажды меня попросили подстричь волосы для съемок. Я тогда взбунтовалась: какая стрижка? Есть же парики, накладки. Я еще была беременная тогда, а волосы в это время густые, блестящие. Ужасный стресс, дикие переживания. Когда ты трогаешь макушку, а вместо тебя там мужчина какой-то…это, конечно страшно.
Помню, как-то для роли покрасили волосы в черный. Просыпаюсь утром, смотрю на мужа. Глазам не верю: рядом с ним какая-то баба, брюнетка. Соскакиваю, уже собираюсь заорать, а брюнетка исчезла. Смотрю в зеркало — а она вон куда делась.
Об увольнении из театра имени Маяковского
Я проработала в этом театре 22 года. Это для меня самая настоящая родная сцена. Меня вырастили там, воспитали.
В 2019 году новый художественный руководитель театра, не буду называть его фамилию, посчитал, что со мной невозможно работать. Сказал, что я бездарная. После двух десятков лет службы он меня уволил.
Сейчас руководитель сменился. Вероятно, я скоро вернусь на родную сцену! Очень на это надеюсь, потому что быть актрисой для меня — настоящее счастье.