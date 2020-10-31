Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Избранником певицы стал 32-летний бизнесмен по имени Георгий. Сама Серябкина рассказала, что ее муж — человек не медийный, он занимается проектами в разных направлениях от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.
«Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное», — рассказала певица.
Известно, что церемония прошла в небольшом городке в Альпах, недалеко от Вены, а праздничный ужин — в самой австрийской столице.
Ольга Серябкина никогда не афишировала подробности личной жизни. Подготовку к предстоящей свадьбе певица тоже держала в строжайшей тайне. Даже дизайнеры, которые шили для Ольги платья, вначале думали, что готовят образы для видеоклипа.