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Жизнь

Ольга Серябкина тайно вышла замуж

Экс-солистка группы Серебро Ольга Серябкина тайно вышла замуж в Австрии, — об этом сообщает Vouge.

Ольга Серябкина (Molly).
Ольга Серябкина (Molly).
www.instagram.com/serebro_official

Избранником певицы стал 32-летний бизнесмен по имени Георгий. Сама Серябкина рассказала, что ее муж — человек не медийный, он занимается проектами в разных направлениях от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей.

«Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное», — рассказала певица.

Известно, что церемония прошла в небольшом городке в Альпах, недалеко от Вены, а праздничный ужин — в самой австрийской столице.

Ольга Серябкина никогда не афишировала подробности личной жизни. Подготовку к предстоящей свадьбе певица тоже держала в строжайшей тайне. Даже дизайнеры, которые шили для Ольги платья, вначале думали, что готовят образы для видеоклипа.

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