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Жизнь

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая показала подписчикам свою дочь, названную очень редким именем

22-летняя фигуристка и олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая показала подписчикам свою восьмимесячную дочь по имени Каталина.

Юлия Липницкая
Юлия Липницкая
instagram.com/sunnylipnitskaya/

Подписчики отметили, что дочь растет копией мамы и не поскупились на комментарии: «Вы самые мимимишные», «Вот это глаза. Как у Бэмби», «Две лисички», «Копия мамочка», — написали они.

Фигуристка состоит в отношениях со своим коллегой, спортсменом Владиславом Тарасенко. Об их романе стало в 2019 году. Каталина появилась на свет в июне 2020-го года.

Что известно о фигуристке

Юлия Липницкая — российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014).

С 2014 года является Заслуженным мастером спорта России, а также самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания — она выиграла титул в командном турнире в возрасте 15 лет 249 дней.

Также Липницкая после победы в командных соревнованиях стала первой в истории России и СССР фигуристкой-одиночницей, завоевавшей титул олимпийской чемпионки и является самой юной победительницей чемпионатов Европы за всю историю фигурного катания.

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