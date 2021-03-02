Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая показала подписчикам свою дочь, названную очень редким именем

Подписчики отметили, что дочь растет копией мамы и не поскупились на комментарии: «Вы самые мимимишные», «Вот это глаза. Как у Бэмби», «Две лисички», «Копия мамочка», — написали они.
Фигуристка состоит в отношениях со своим коллегой, спортсменом Владиславом Тарасенко. Об их романе стало в 2019 году. Каталина появилась на свет в июне 2020-го года.
Что известно о фигуристке
Юлия Липницкая — российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014).
С 2014 года является Заслуженным мастером спорта России, а также самой молодой олимпийской чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания — она выиграла титул в командном турнире в возрасте 15 лет 249 дней.
Также Липницкая после победы в командных соревнованиях стала первой в истории России и СССР фигуристкой-одиночницей, завоевавшей титул олимпийской чемпионки и является самой юной победительницей чемпионатов Европы за всю историю фигурного катания.