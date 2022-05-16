16 мая
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Жизнь

Олимпийские чемпионы отдохнули на Алтае по приглашению Мария-Ра

Известные в России лыжники, завоевавшие золото на прошедших Зимних олимпийских играх — Сергей Устюгов, Денис Спицов и Юлия Ступак на минувших майских праздниках побывали в Горном Алтае. Компанию им составил серебряный призер Пекина-2022 Иван Якимушкин. Приезд именитых гостей стал финалом масштабной акции торговой сети «Мария-Ра» — «Угадай чемпиона!», в которой приняли участие покупатели со всей Сибири.

Фото на память с автографами олимпийских чемпионов.
Фото на память с автографами олимпийских чемпионов.
компания «Мария-Ра»

Как проходила акция

В акции «Угадай чемпиона!» за будущих чемпионов проголосовали 53 тыс. покупателей торговой сети. Точно предсказали имена победителей 6,5 тыс. из них, среди которых 23 февраля компания разыграла 100 спортивных призов — комплекты беговых и горных лыж, сноуборды, коньки и палочки для скандинавской ходьбы.

«Цель акции — привлечь внимание к борьбе российских спортсменов-олимпийцев. Ведь они не только ставили рекорды и доказывали личное первенство, но и защищали честь и спортивную доблесть нашей страны», — отметили в компании.

Как и было обещано по условиям акции, «Мария-Ра» пригласила олимпийцев отдохнуть на Алтае. Сами спортсмены решили сделать это в период праздников, с 1 по 10 мая.

Кто приехал в гости

Спортсмены приехали на Телецкое озеро с семьями. Например, Иван Якимушкин и его супруга Ольга зарегистрировали брак буквально за несколько дней до вылета на Алтай.

Денис Спицов прилетел со своей женой и двухмесячной дочкой. Юлия Ступак также отдыхала с мужем и маленьким сыном.

Юлия Ступак,
лыжница, олимпийская чемпионка:

— Мы давно мечтали побывать на Алтае всей семьей — и наша мечта сбылась, благодаря акции «Угадай чемпиона!». Раньше я не встречала таких акций — и мы были очень приятно удивлены, что это все всерьез.

Иван Якимушкин с супругой Ольгой зарегистрировали брак за несколько поездки на Алтай.
Иван Якимушкин с супругой Ольгой зарегистрировали брак за несколько поездки на Алтай.
компания «Мария-Ра»
Денис Спицов с супругой и 2-х месячной дочкой.
Денис Спицов с супругой и 2-х месячной дочкой.
компания «Мария-Ра»
Юлия Ступак с семьей.
Юлия Ступак с семьей.
компания «Мария-Ра»

Встретиться с коллегами приехали в Горный Алтай и лыжники из Сибири — кемеровчанин Александр Бессмертных, спортсмены из Алтайского края Яна Кирпиченко и Никита Денисов.

Все они являются стипендиатами компании «Мария-Ра». Компания на постоянной основе оказывает им помощь в организации тренировок, приобретении современного спортинвентаря, посещении соревнований, помогает в проведении лыжных праздников.

Никита Денисов в походе с гостями Алтая.
Никита Денисов в походе с гостями Алтая.
компания «Мария-Ра»

Чем занимались спортсмены

На протяжении всех праздников спортсмены знакомились с красотами уникальной алтайской природы, каждый день выезжая на разные активности — велосипедные и пешие походы, экскурсии и вертолетные прогулки.

Сергей Устюгов,
лыжник, олимпийский чемпион:

— Мы гуляли, тренировались, ходили в походы. Увидели столько красивых мест. После этой поездки я уже решил, что буду планировать маршрут по Алтаю, чтобы приехать сюда с семьей. Об акции я узнал от коллеги — Александра Бессмертных. Был приятно удивлен, что сибиряки проголосовали за меня и угадали. Здорово, что «Мария-Ра» устроила эту акцию и что Александр Федорович Ракшин нас всех здесь собрал.

Сергей Устюгов и Алейсандр Ракшин на чествовании олимпийских чемпионов.
Сергей Устюгов и Алейсандр Ракшин на чествовании олимпийских чемпионов.
компания «Мария-Ра»

Спортсменов посетил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он поблагодарил олимпийцев от имени жителей региона и пожелал здоровья, силы духа и новых побед.

Познакомилась со старшими коллегами и юная лыжница из Республики Алтай — Арина Кусургашева. В свои 19 лет Арина входит в резервный состав сборной России, заняв на первенстве России 2е место среди юниоров (до 23 лет).

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин лично приветствовал чемпионов на Алтае.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин лично приветствовал чемпионов на Алтае.
компания «Мария-Ра»

Чем еще запомнилась поездка

Компания «Мария-Ра» подготовила спортсменам приятный сюрприз — специальные награды: именные статуэтки с надписью «За радость, подаренную российским болельщикам» и памятные подарки.

Руководитель Усть-Канского мясокомбината Василий Кузьменко угостил олимпийцев нежными стейками собственного производства.

Партнер компании «Мария-Ра» — алтайский производитель сыров «Киприно» устроил для чемпионов сырное шоу, пригласив известного шеф-повара Михаила Хмелинина.

Олимпийцы не только соревновались в приготовлении домашней пасты под руководством мастеров, но и узнали много нового о сыроделии на Алтае и других высококачественных продуктах, которые производятся в нашем регионе.

Мария-Ра благодарит всех своих покупателей, а также: ОАО «Каменский рыбозавод», АО «ТД «Киприно», Усть-Канский мясокомбинат за участие в чествовании чемпионов на Сибирской земле!

О чем говорили чемпионы

Сергей Устюгов.
Сергей Устюгов.
компания «Мария-Ра»

Сергей Устюгов:

— Свою двухлетнюю дочку я уже ставил на лыжи в этом году. Она прошла свои первые неуклюжие 100 метров, держа меня за руку. Это было очень приятно. Я считаю, что спорт ребенок должен выбирать для себя сам. Можно начинать с общеразвивающих — плавание, гимнастика, но лыжи — это самый крутой вид спорта.

В детстве я копал картошку у бабушки в огороде и услышал по радиоприемнику, что Евгений Дементьев, лыжник из нашего региона, выиграл золото. И я подумал: он же из соседней деревни, если он смог — то и у меня получится. С этой уверенности все и началось.

Денис Спицов.
Денис Спицов.
компания «Мария-Ра»

Денис Спицов:

— На Алтае я впервые. Честно, спортсмены много где бывают, и нас трудно чем-то удивить. Но Алтай нас удивляет каждый день. Я очень рад, что смог приехать со своей женой и дочкой. Поддержка семьи для меня очень важна — это основа результата спортсмена.

Считаю, что мотивация заниматься спортом появляется, когда ты начинаешь выигрывать первые награды — первенство района, области. Я был единственным среди своего выпуска Тюменской спортшколы, который в своем альбоме написал — «Хочу стать олимпийским чемпионом». И моя мечта осуществилась.

Иван Якимушкин с супругой Ольгой на Алтае.
Иван Якимушкин с супругой Ольгой на Алтае.
компания «Мария-Ра»

Иван Якимушкин:

— Когда-то давно я был на сборах в Белокурихе. Но здесь на Телецком мы увидели совсем другой Алтай — такая огромная территория, очень красивые места. Мне кажется, сейчас у нас всех перевернулось представление о путешествиях по России — это очень интересно.

Юлия Ступак.
Юлия Ступак.
компания «Мария-Ра»

Юлия Ступак:

— Я верю, что есть судьба. Я родилась там, где много снега, и занятия лыжами были ожидаемым выбором. Но уверена, что уже тогда, когда я в шесть лет встала на лыжи, мне было суждено шагнуть на олимпийский пьедестал. Будущим лыжникам я честно скажу: настройтесь, что будет сложно. Спорт — это самый красивый путь, полный безграничных возможностей и незабываемых эмоций. Когда я стою на олимпийском пьедестале, я каждый раз говорю себе: «Запомни этот момент на всю жизнь». Ради таких эмоций мы и выступаем.

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