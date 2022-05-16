Олимпийские чемпионы отдохнули на Алтае по приглашению Мария-Ра

Как проходила акция
В акции «Угадай чемпиона!» за будущих чемпионов проголосовали 53 тыс. покупателей торговой сети. Точно предсказали имена победителей 6,5 тыс. из них, среди которых 23 февраля компания разыграла 100 спортивных призов — комплекты беговых и горных лыж, сноуборды, коньки и палочки для скандинавской ходьбы.
«Цель акции — привлечь внимание к борьбе российских спортсменов-олимпийцев. Ведь они не только ставили рекорды и доказывали личное первенство, но и защищали честь и спортивную доблесть нашей страны», — отметили в компании.
Как и было обещано по условиям акции, «Мария-Ра» пригласила олимпийцев отдохнуть на Алтае. Сами спортсмены решили сделать это в период праздников, с 1 по 10 мая.
Кто приехал в гости
Спортсмены приехали на Телецкое озеро с семьями. Например, Иван Якимушкин и его супруга Ольга зарегистрировали брак буквально за несколько дней до вылета на Алтай.
Денис Спицов прилетел со своей женой и двухмесячной дочкой. Юлия Ступак также отдыхала с мужем и маленьким сыном.
Юлия Ступак,
лыжница, олимпийская чемпионка:
— Мы давно мечтали побывать на Алтае всей семьей — и наша мечта сбылась, благодаря акции «Угадай чемпиона!». Раньше я не встречала таких акций — и мы были очень приятно удивлены, что это все всерьез.
Встретиться с коллегами приехали в Горный Алтай и лыжники из Сибири — кемеровчанин Александр Бессмертных, спортсмены из Алтайского края Яна Кирпиченко и Никита Денисов.
Все они являются стипендиатами компании «Мария-Ра». Компания на постоянной основе оказывает им помощь в организации тренировок, приобретении современного спортинвентаря, посещении соревнований, помогает в проведении лыжных праздников.
Чем занимались спортсмены
На протяжении всех праздников спортсмены знакомились с красотами уникальной алтайской природы, каждый день выезжая на разные активности — велосипедные и пешие походы, экскурсии и вертолетные прогулки.
Сергей Устюгов,
лыжник, олимпийский чемпион:
— Мы гуляли, тренировались, ходили в походы. Увидели столько красивых мест. После этой поездки я уже решил, что буду планировать маршрут по Алтаю, чтобы приехать сюда с семьей. Об акции я узнал от коллеги — Александра Бессмертных. Был приятно удивлен, что сибиряки проголосовали за меня и угадали. Здорово, что «Мария-Ра» устроила эту акцию и что Александр Федорович Ракшин нас всех здесь собрал.
Спортсменов посетил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он поблагодарил олимпийцев от имени жителей региона и пожелал здоровья, силы духа и новых побед.
Познакомилась со старшими коллегами и юная лыжница из Республики Алтай — Арина Кусургашева. В свои 19 лет Арина входит в резервный состав сборной России, заняв на первенстве России 2е место среди юниоров (до 23 лет).
Чем еще запомнилась поездка
Компания «Мария-Ра» подготовила спортсменам приятный сюрприз — специальные награды: именные статуэтки с надписью «За радость, подаренную российским болельщикам» и памятные подарки.
Руководитель Усть-Канского мясокомбината Василий Кузьменко угостил олимпийцев нежными стейками собственного производства.
Партнер компании «Мария-Ра» — алтайский производитель сыров «Киприно» устроил для чемпионов сырное шоу, пригласив известного шеф-повара Михаила Хмелинина.
Олимпийцы не только соревновались в приготовлении домашней пасты под руководством мастеров, но и узнали много нового о сыроделии на Алтае и других высококачественных продуктах, которые производятся в нашем регионе.
Мария-Ра благодарит всех своих покупателей, а также: ОАО «Каменский рыбозавод», АО «ТД «Киприно», Усть-Канский мясокомбинат за участие в чествовании чемпионов на Сибирской земле!
О чем говорили чемпионы
Сергей Устюгов:
— Свою двухлетнюю дочку я уже ставил на лыжи в этом году. Она прошла свои первые неуклюжие 100 метров, держа меня за руку. Это было очень приятно. Я считаю, что спорт ребенок должен выбирать для себя сам. Можно начинать с общеразвивающих — плавание, гимнастика, но лыжи — это самый крутой вид спорта.
В детстве я копал картошку у бабушки в огороде и услышал по радиоприемнику, что Евгений Дементьев, лыжник из нашего региона, выиграл золото. И я подумал: он же из соседней деревни, если он смог — то и у меня получится. С этой уверенности все и началось.
Денис Спицов:
— На Алтае я впервые. Честно, спортсмены много где бывают, и нас трудно чем-то удивить. Но Алтай нас удивляет каждый день. Я очень рад, что смог приехать со своей женой и дочкой. Поддержка семьи для меня очень важна — это основа результата спортсмена.
Считаю, что мотивация заниматься спортом появляется, когда ты начинаешь выигрывать первые награды — первенство района, области. Я был единственным среди своего выпуска Тюменской спортшколы, который в своем альбоме написал — «Хочу стать олимпийским чемпионом». И моя мечта осуществилась.
Иван Якимушкин:
— Когда-то давно я был на сборах в Белокурихе. Но здесь на Телецком мы увидели совсем другой Алтай — такая огромная территория, очень красивые места. Мне кажется, сейчас у нас всех перевернулось представление о путешествиях по России — это очень интересно.
Юлия Ступак:
— Я верю, что есть судьба. Я родилась там, где много снега, и занятия лыжами были ожидаемым выбором. Но уверена, что уже тогда, когда я в шесть лет встала на лыжи, мне было суждено шагнуть на олимпийский пьедестал. Будущим лыжникам я честно скажу: настройтесь, что будет сложно. Спорт — это самый красивый путь, полный безграничных возможностей и незабываемых эмоций. Когда я стою на олимпийском пьедестале, я каждый раз говорю себе: «Запомни этот момент на всю жизнь». Ради таких эмоций мы и выступаем.