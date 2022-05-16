Олимпийские чемпионы отдохнули на Алтае по приглашению Мария-Ра

Известные в России лыжники, завоевавшие золото на прошедших Зимних олимпийских играх — Сергей Устюгов, Денис Спицов и Юлия Ступак на минувших майских праздниках побывали в Горном Алтае. Компанию им составил серебряный призер Пекина-2022 Иван Якимушкин. Приезд именитых гостей стал финалом масштабной акции торговой сети «Мария-Ра» — «Угадай чемпиона!», в которой приняли участие покупатели со всей Сибири.

Как проходила акция

В акции «Угадай чемпиона!» за будущих чемпионов проголосовали 53 тыс. покупателей торговой сети. Точно предсказали имена победителей 6,5 тыс. из них, среди которых 23 февраля компания разыграла 100 спортивных призов — комплекты беговых и горных лыж, сноуборды, коньки и палочки для скандинавской ходьбы.

«Цель акции — привлечь внимание к борьбе российских спортсменов-олимпийцев. Ведь они не только ставили рекорды и доказывали личное первенство, но и защищали честь и спортивную доблесть нашей страны», — отметили в компании.

Как и было обещано по условиям акции, «Мария-Ра» пригласила олимпийцев отдохнуть на Алтае. Сами спортсмены решили сделать это в период праздников, с 1 по 10 мая.

Кто приехал в гости

Спортсмены приехали на Телецкое озеро с семьями. Например, Иван Якимушкин и его супруга Ольга зарегистрировали брак буквально за несколько дней до вылета на Алтай.

Денис Спицов прилетел со своей женой и двухмесячной дочкой. Юлия Ступак также отдыхала с мужем и маленьким сыном.

Юлия Ступак,

лыжница , олимпийская чемпионка:

— Мы давно мечтали побывать на Алтае всей семьей — и наша мечта сбылась, благодаря акции «Угадай чемпиона!». Раньше я не встречала таких акций — и мы были очень приятно удивлены, что это все всерьез.

Иван Якимушкин с супругой Ольгой зарегистрировали брак за несколько поездки на Алтай. компания «Мария-Ра» Денис Спицов с супругой и 2-х месячной дочкой. компания «Мария-Ра» Юлия Ступак с семьей. компания «Мария-Ра»

Встретиться с коллегами приехали в Горный Алтай и лыжники из Сибири — кемеровчанин Александр Бессмертных, спортсмены из Алтайского края Яна Кирпиченко и Никита Денисов.

Все они являются стипендиатами компании «Мария-Ра». Компания на постоянной основе оказывает им помощь в организации тренировок, приобретении современного спортинвентаря, посещении соревнований, помогает в проведении лыжных праздников.

Никита Денисов в походе с гостями Алтая. компания «Мария-Ра»

Чем занимались спортсмены

На протяжении всех праздников спортсмены знакомились с красотами уникальной алтайской природы, каждый день выезжая на разные активности — велосипедные и пешие походы, экскурсии и вертолетные прогулки.

Сергей Устюгов,

лыжник , олимпийский чемпион:

— Мы гуляли, тренировались, ходили в походы. Увидели столько красивых мест. После этой поездки я уже решил, что буду планировать маршрут по Алтаю, чтобы приехать сюда с семьей. Об акции я узнал от коллеги — Александра Бессмертных. Был приятно удивлен, что сибиряки проголосовали за меня и угадали. Здорово, что «Мария-Ра» устроила эту акцию и что Александр Федорович Ракшин нас всех здесь собрал.

Сергей Устюгов и Алейсандр Ракшин на чествовании олимпийских чемпионов. компания «Мария-Ра»

Спортсменов посетил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он поблагодарил олимпийцев от имени жителей региона и пожелал здоровья, силы духа и новых побед.

Познакомилась со старшими коллегами и юная лыжница из Республики Алтай — Арина Кусургашева. В свои 19 лет Арина входит в резервный состав сборной России, заняв на первенстве России 2е место среди юниоров (до 23 лет).

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин лично приветствовал чемпионов на Алтае. компания «Мария-Ра»

Чем еще запомнилась поездка

Компания «Мария-Ра» подготовила спортсменам приятный сюрприз — специальные награды: именные статуэтки с надписью «За радость, подаренную российским болельщикам» и памятные подарки.

Руководитель Усть-Канского мясокомбината Василий Кузьменко угостил олимпийцев нежными стейками собственного производства.

Партнер компании «Мария-Ра» — алтайский производитель сыров «Киприно» устроил для чемпионов сырное шоу, пригласив известного шеф-повара Михаила Хмелинина.

Олимпийцы не только соревновались в приготовлении домашней пасты под руководством мастеров, но и узнали много нового о сыроделии на Алтае и других высококачественных продуктах, которые производятся в нашем регионе.

Мария-Ра благодарит всех своих покупателей, а также: ОАО «Каменский рыбозавод», АО «ТД «Киприно», Усть-Канский мясокомбинат за участие в чествовании чемпионов на Сибирской земле!

О чем говорили чемпионы

Сергей Устюгов. компания «Мария-Ра»

Сергей Устюгов:

— Свою двухлетнюю дочку я уже ставил на лыжи в этом году. Она прошла свои первые неуклюжие 100 метров, держа меня за руку. Это было очень приятно. Я считаю, что спорт ребенок должен выбирать для себя сам. Можно начинать с общеразвивающих — плавание, гимнастика, но лыжи — это самый крутой вид спорта. В детстве я копал картошку у бабушки в огороде и услышал по радиоприемнику, что Евгений Дементьев, лыжник из нашего региона, выиграл золото. И я подумал: он же из соседней деревни, если он смог — то и у меня получится. С этой уверенности все и началось.

Денис Спицов. компания «Мария-Ра»

Денис Спицов:

— На Алтае я впервые. Честно, спортсмены много где бывают, и нас трудно чем-то удивить. Но Алтай нас удивляет каждый день. Я очень рад, что смог приехать со своей женой и дочкой. Поддержка семьи для меня очень важна — это основа результата спортсмена. Считаю, что мотивация заниматься спортом появляется, когда ты начинаешь выигрывать первые награды — первенство района, области. Я был единственным среди своего выпуска Тюменской спортшколы, который в своем альбоме написал — «Хочу стать олимпийским чемпионом». И моя мечта осуществилась.

Иван Якимушкин с супругой Ольгой на Алтае. компания «Мария-Ра»

Иван Якимушкин:

— Когда-то давно я был на сборах в Белокурихе. Но здесь на Телецком мы увидели совсем другой Алтай — такая огромная территория, очень красивые места. Мне кажется, сейчас у нас всех перевернулось представление о путешествиях по России — это очень интересно.

Юлия Ступак. компания «Мария-Ра»

Юлия Ступак: