"Оливер" отступает: медленно, но верно на Алтай идет потепление. Но есть нюанс

Наконец лютые морозы в Сибирском федеральном округе (СФО) начали отступать. В всяком случае, в Алтайском крае.

Так, днем 14 декабря в регионе температура воздуха будет колебаться от минус 15 до 26 градусов мороза. В Барнауле температура воздуха составит от 18 до 20 градусов мороза.

Ветер юго-восточный, но уже 15 декабря сменит направление на юго-западное. Возможно, станет еще теплее — по сравнению с недельными лютыми морозами, который нам преподнес циклон "Оскар".

Однако уже 16 декабря в Барнауле, по информации погодных сервисов, морозы в Барнаул вернутся. На три дня. Температура воздуха составит от минус 24 до минус 27 градусов. Но сибиряки закаленные, мороз не боятся.

А 20 декабря настанет мягкая сибирская зима с морозами от минус 7 до минус 2 градусов. Прогнозируют даже 0 градусов с дождем 25 декабря. Но дождя нам не надо.

Ранее сообщалось, что над Сибирью завис циклон "Оливер". Идет настоящее арктическое вторжение. Как только мощь циклона ослабнет, станет теплее. Во всяком случае, привычные к морозам сибиряки надеются на это.

Между тем роза ветров меняется.