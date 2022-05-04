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Жизнь

Оливер Стоун уверен, что США могут устроить ядерную провокацию в Донбассе

Американский режиссер Оливер Стоун считает, при худшем сценарии вмешательстве США в ситуацию на Украине может произойти ядерная провокация, сообщает РИА «Новости».

Оливер Стоун. Интервью с Путиным.
Оливер Стоун. Интервью с Путиным.
Скриншот видео на канале "Политика сегодня: Россия США Украина" в youtube.com

Стоун отметил, что Штаты могут совершить диверсию, чтобы обвинить Россию.

«Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва большой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в Донбассе, в результате которого погибнут тысячи украинцев? Конечно, если это, не дай Бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всем Россию. Эта вина уже заранее установлена, независимо от того, кто нажмет на кнопку», — написал он в в Twitter.

Режиссер указал, что западные СМИ по указке американских и европейских политиков с 2014 года закрывали глаза и не освещали военные преступления против мирного населения на Украине, выставляя Россию агрессором.

По его мнению, цель информационной войны — заставить поверить мировое сообщество в то, что «Россию можно обвинить в любом случае, как бы абсурдно это ни звучало».

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