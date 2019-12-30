Омичей обязали отдавать 121 рубль за «изготовление квитанции» ЖКХ

В Омске одна из управляющих компаний решила переложить на жильцов расходы на бумагу, пишет Om1.ru .

Житель Омска рассказал о том, что жильцы его дома оплачивают расходы на производство квитанций за услуги ЖКХ.

«Обратите внимание на строку — изготовление квитанции! 121,94 рубля — столько стоит изготовить квитанцию??? Вы в своем уме?!» — возмущается омич в паблике «ЧП Омск».

Квитанция ЖКХ. Оплата изготовления квитанции. Омск. vk.com/chp55.

Недовольному посоветовали обратиться в прокуратуру, поскольку подобные поборы якобы незаконны.

Впрочем, как предупредили некоторые, жалоба ни к чему не приведет. По их словам, речь идет о скандально-известной УК, которая наверняка «предоставит протокол и бланки решений, что собственники сами так решили».

Одна из подписчиц паблика рассказала, что уже обращалась с подобной проблемой в жилинспекцию, после чего строчка исчезла.