Омичи жалуются на тошнотворный воздух с запахом газа, жженой резины и канализации

Жители сразу нескольких районов Омска заявили о выбросах вредного газа, из-за которого у горожан начались кашель и тошнота, сообщает « Сибирь.Реалии » со ссылкой на местную жительницу Ольгу Богатенко.

По сообщениям омичей, на улицах города запахло газом, жженой резиной и канализацией.

«Несло резиной, химией, а потом газом. Дышать вообще невозможно было. Все кашляли, чихали, слезились глаза», — рассказала Богатенко.

Как сообщает ТАСС, в региональном министерстве экологии подтвердили, что получили более 300 жалоб на состояние атмосферного воздуха в городе.

Специалисты обнаружили повышенное содержание этилбензола, сероуглерода, сероводорода и двух оксидов — углерода и азота. Полученная информация передана в Росприроднадзор и Роспотребнадзор для установления виновников загрязнения.

Примечательно, что в декабре 2019 года в городе также были зафиксированы несколько случаев выброса ядовитого газа. Источник загрязнения до настоящего момента не установлен.

По предположению экспертов, выбросы производил один из заводов, имеющих гальваническое производство (электрохимический метод нанесения металлических и химических покрытий).