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Жизнь

Омская полиция устроила служебным собакам конкурс красоты. Выбрать лучшего хвостатого очень сложно

Пресс-служба УМВД по Омской области проводит конкурс на самую лучшую собаку кинологического центра.

Омская полиция устроила конкурс красоты хвостатым помощникам. Конкурсанты во всей красе
Омская полиция устроила конкурс красоты хвостатым помощникам. Конкурсанты во всей красе
vk.com/55mvd

За победу борются псы разных пород — немецкие овчарки, эрдельтерьер, лабрадор.

Конкурс устроили в честь Дня кинологических подразделений МВД России.

Каждый пес имеет свою ответственную работу. Овчарка Пурга лучше всех ищет наркотики, Вий — кровь и человеческие останки, Долли — преступников по следу, эрдельтерьер Арагорн — взрывчатые устройства и вещества.

Пресс-служба полиции не поскупилась на эпитеты и очень нежно описала своих хвостатых коллег.

«Марго — настоящая королева. В защитной службе и следовой работе ей нет равных. Отважная и суровая, но справедливая. Определит преступника с первого раза, задержит и не даст убежать. Свои способности подтверждает как на службе, так и на соревнованиях, где не раз становилась призером», — такую характеристику дали одной из участниц.

Голосование проходит в группе ВКонтакте. Отдать свой голос может любой желающий, предварительно подписавшись на сообщество.

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