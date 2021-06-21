Омская полиция устроила служебным собакам конкурс красоты. Выбрать лучшего хвостатого очень сложно

За победу борются псы разных пород — немецкие овчарки, эрдельтерьер, лабрадор.

Конкурс устроили в честь Дня кинологических подразделений МВД России.

Каждый пес имеет свою ответственную работу. Овчарка Пурга лучше всех ищет наркотики, Вий — кровь и человеческие останки, Долли — преступников по следу, эрдельтерьер Арагорн — взрывчатые устройства и вещества.

Пресс-служба полиции не поскупилась на эпитеты и очень нежно описала своих хвостатых коллег.

«Марго — настоящая королева. В защитной службе и следовой работе ей нет равных. Отважная и суровая, но справедливая. Определит преступника с первого раза, задержит и не даст убежать. Свои способности подтверждает как на службе, так и на соревнованиях, где не раз становилась призером», — такую характеристику дали одной из участниц.

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