Омский губернатор отстранил от должности замглавы минздрава после ЧП со «скорыми»

Губернатор Омской области Александр Бурков на время служебного расследования отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечающую за оказание населению скорой медицинской помощи.

Глава региона назначил нового замминистра, им стал Александр Ахрамович.

Отмечается, что в соответствии с решением Буркова «усилен состав руководства социально значимого ведомства».

Ахрамович будет курировать вопросы организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую помощь, уточнил RT.

Результаты проверки в минздраве губернатор ждет не позднее 5 ноября, пишет superomsk.ru.

Что произошло

Около 22:00 27 октября к зданию министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи со включенными сиренами.

Внутри них находились больные коронавирусом. Врачи весь день катали пациентов по городу, но их не смогли принять ни в одной из больниц.

У одной женщины поражение легких достигало 80%. Вскоре зараженных увезли в БСМП № 2, где их госпитализировали.