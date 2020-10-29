Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 октября 7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Омский губернатор отстранил от должности замглавы минздрава после ЧП со «скорыми»

Губернатор Омской области Александр Бурков на время служебного расследования отстранил от должности заместителя министра здравоохранения региона Анастасию Малову, отвечающую за оказание населению скорой медицинской помощи.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Глава региона назначил нового замминистра, им стал Александр Ахрамович.

Отмечается, что в соответствии с решением Буркова «усилен состав руководства социально значимого ведомства».

Ахрамович будет курировать вопросы организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую помощь, уточнил RT.

Результаты проверки в минздраве губернатор ждет не позднее 5 ноября, пишет superomsk.ru.

Что произошло

Около 22:00 27 октября к зданию министерства здравоохранения Омской области подъехали две машины скорой помощи со включенными сиренами.

Внутри них находились больные коронавирусом. Врачи весь день катали пациентов по городу, но их не смогли принять ни в одной из больниц.

У одной женщины поражение легких достигало 80%. Вскоре зараженных увезли в БСМП № 2, где их госпитализировали.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость