Омский хоккеист стал главным транспортным прокурором Барнаула

Немцов проходит службу в органах прокуратуры с 2008 года. После окончания юридического факультета Омского государственного университета был на должности помощника Калачинского межрайонного прокурора Омской области, впоследствии работал на оперативных должностях в Новосибирской и Омской транспортных прокуратурах.
До недавнего времени возглавлял отдел по надзору за исполнением законов на транспорте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Имеет классный чин — советник юстиции.
Местные журналисты пишут, что Станислав Немцов хорошо играет в хоккей. Так, когда он учился в вузе, то успешно выступал за команду «Юрфак», а в прошлом году засветился на КХЛ-ТВ, пишет omskinform.ru. Там показывали финальный матч Кубка Генерального прокурора Российской Федерации. Станислав Немцов стал одним из героев финала, забросив решающую шайбу и обеспечив своей команде победу.
Ранее занимавший должность Барнаульского транспортного прокурора Александр Лебедкин в настоящее время проходит службу в органах прокуратуры в должности Алтайского межрайонного природоохранного прокурора, добавили в ведомстве.