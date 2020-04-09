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Жизнь

Омский хоккеист стал главным транспортным прокурором Барнаула

Уроженец Омска Станислав Немцов занял должность Барнаульского транспортного прокурора. Приказ о назначении подписал генпрокурор РФ, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Станислав Немцов, Барнаульский транспортный прокурор.
Станислав Немцов, Барнаульский транспортный прокурор.
zsproc.ru

Немцов проходит службу в органах прокуратуры с 2008 года. После окончания юридического факультета Омского государственного университета был на должности помощника Калачинского межрайонного прокурора Омской области, впоследствии работал на оперативных должностях в Новосибирской и Омской транспортных прокуратурах.

До недавнего времени возглавлял отдел по надзору за исполнением законов на транспорте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Имеет классный чин — советник юстиции.

Местные журналисты пишут, что Станислав Немцов хорошо играет в хоккей. Так, когда он учился в вузе, то успешно выступал за команду «Юрфак», а в прошлом году засветился на КХЛ-ТВ, пишет omskinform.ru. Там показывали финальный матч Кубка Генерального прокурора Российской Федерации. Станислав Немцов стал одним из героев финала, забросив решающую шайбу и обеспечив своей команде победу.

Ранее занимавший должность Барнаульского транспортного прокурора Александр Лебедкин в настоящее время проходит службу в органах прокуратуры в должности Алтайского межрайонного природоохранного прокурора, добавили в ведомстве.

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