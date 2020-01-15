Омский водоконал предложил пенсионерам идти в ногу со временем

«ОмскВодоканал» перестал принимать оплату наличными и предложил пенсионерам, которые в основном платят в офисах ресурсоснабжающей организации, пользоваться банковскими картами, пишет « БК55 ».

Одна из крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона перестала принимать оплату своих квитанций наличными. Теперь абоненты могут сделать это лишь при помощи банковских карт.

«Да, отчасти мы перешли на безналичный расчет в большинстве наших платежных пунктов. Мир движется вперед, безналичная оплата становится все более и более востребованной в обществе», — рассказали в компании.

Возможность наличной оплаты услуг оставили в двух платежных пунктах ресурсоснабжающей организации.

Для тех, кто не может или не хочет переходить на безналичную оплату, есть возможность оплатить квитанцию наличными в почтовом отделении или в любом из отделений банков. Заключены специальные договора.

Между тем, как отмечается, в пунктах приема платежей ресурсоснабжающих организаций квитанции оплачивают в основном пенсионеры. Они вынуждены делать это, чтобы обойтись без комиссии. В банках за это берут плату в размере 1−1,5%.

«Даже в магазинах у людей есть выбор — оплачивать покупку наличными или при помощи карты. А здесь — что за беспредел?» — сказала изданию возмущенная омичка.

При этом вряд ли можно назвать большинство пенсионеров активными пользователями банковских карт. Кроме того, по законодательству у потребителей должна быть возможность оплатить услугу и наличными деньгами, и с помощью электронных платежных средств.