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Жизнь

«Он был иконой». Убийца Джона Леннона объяснил, зачем пять раз выстрелил в спину своему кумиру

В августе убийца Джона Леннона Марк Чепмен в 11-й раз просил об условно-досрочном освобождении. Он объяснил мотив своего преступления, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

17-летний Джон Леннон с его тогдашней подругой и будущей женой Синтией, 1957
17-летний Джон Леннон с его тогдашней подругой и будущей женой Синтией, 1957
colors.life

Во время выступления перед комиссией по условно-досрочному освобождению, мужчина извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно и заявил, что его поступок был подлым.

Чепмен заявил, что убил Леннона не из-за того, что считал его плохим человеком. «Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом», — рассказал заключенный.

Также он добавил, что заслуживает смертной казни.

В 1980 году Марк Чепмен пять раз выстрелил музыканту в спину, когда тот возвращался домой из студии звукозаписи. Через 25 минут экс-битл умер от потери крови. Преступник даже не пытался сбежать. Он остался ждать полицию и коротал время за чтением «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

Суд признал Чепмена вменяемым и приговорил к пожизненному заключению с правом подачи прошения об УДО через 20 лет. В августе мужчина просил об освобождении в 11-й раз, но ему отказали.

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