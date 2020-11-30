Он достоин! Почему один из крупнейших заводов Барнаула назвали именем Владимира Мудрика?

Завод «ЖБИ Сибири» переименован в «Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика»

Для многих — это знаменитая фигура, оставившая большой след в строительной отрасли региона. А для работников предприятия — еще и человек «МОЩЬ», восстановивший производство из руин.

Выжимали последнее

Мудрик Владимир Иванович

Осенью начала 2000 годов администрация края выставила на приватизацию комбинат железобетонных изделий № 1 (КЖБИ № 1). Из огромного и когда-то сильного предприятия выжимали последнее. В неотапливаемых цехах работали энтузиасты с надеждой на погашение долгов по зарплате. Из «удобств» и ресурсов — столовая с почерневшими стенами, разрушенные бытовки и лаборатория, прогнившие цементные баки.

Предприятие решился купить строитель Владимир Иванович Мудрик. Тогда он возглавлял одну из крупнейших строительных компаний города — «Горизонт». К тому времени бизнес созрел до больших и особенных проектов, нуждающихся в собственной производственной базе стройматериалов.

«Перед приватизацией он пришел на комбинат. Одно из самых ярких воспоминаний — березы на крышах цехов. Производство теплилось далеко не в тех объемах, на которые было рассчитано», — рассказывает Стелла Штань, директор строительного холдинга «ПИК», куда входили «Горизонт» и «БКЖБИ № 1» (2004−2008 гг).

«Состояние было плачевным — это красиво сказать. Все коммуникации ржавые. Кругом конденсат, потому что на улице уже холодная осень, а отопления нет. Оборудование скрипучее старое. И люди погасшие. Даже дорог на территории не было, будто тут вовсе не производственники работали, которые уж для себя-то могли залить их бетоном. Всему этому слову — убогость», — вспоминает Галина Скоричеко, на тот момент один из учредителей «Горизонта».

Мудрик В.И. и Мишустин А.А. Фото предоставлено заводом «ЖБИ Сибири»

«Будем начинать с ноля»

Владимир Иванович Мудрик был человеком масштабным и не любил размениваться по мелочам. «Он сказал: „Будем начинать с ноля“», — продолжает Галина Скориченко.

В первый же год на комбинате отремонтировали крыши, теплотрассу и другие сети, начали восстанавливать цеха, емкости для бетона. Добрались до столовой, которую превратили в помещение, достойное банкетов. Также привели в порядок бытовки, душевые, в цехах устроили «красные уголки» для собраний: здесь узнавали новости и награждали отличившихся.

Восстанавливали комбинат не для товарного вида, а чтобы запустить производство и сделать его эффективным. Поэтому на ходу меняли технологию и в целом организацию бизнеса. Так на комбинате появилась газовая котельная, позволяющая экономить на энергоресурсах и еще зарабатывать на продаже излишков. Затем — собственный карьер по добыче щебня.

Открытие спортивного зала. Фото предоставлено заводом «ЖБИ Сибири»

В 2006 году был введен в эксплуатацию бетоносмесительный узел немецкой фирмы «ТЕКА».

21 апреля 2007 поставили финскую линию «ELEMATIK», позволяющую «нарезать» плиты перекрытия любого размера. Они были нужны для перекрытия этажей в жилых домах и других зданиях так, чтобы на потолках, например, не было стыков и потолки были идеально ровными. Это была востребованная технология, потому что планировки квартир начали меняться. А чтобы построить что-либо несерийное, нужны были нестандартные решения и материалы.

Сохранение и наращивание штата сотрудников были в числе приоритетных задач. «Долги по зарплате погасили в короткие сроки, а потому сотрудники получили другие привилегии. Например, они могли покупать квартиры по себестоимости в домах „Горизонта“», — продолжает Стелла Штань.

Открытие линии «ELEMATIK». Фото предоставлено заводом «ЖБИ Сибири»

Знаменитая тротуарная плитка. Первые за Уралом!

В Германии, Голландии, Швеции и других европейских странах основной объём благоустройства домов и дорог в жилой зоне выполнен с применением материалов, произведенных методом полусухого вибропрессования. На каждое 100 квадратных километров там приходится по одному заводу — производителю подобных изделий. А у нас в стране за Уралом не было ни единого подобного предприятия. Владимир Иванович решил изменить эту ситуацию и в 2001 году на «ЖБИ Сибири» запустили немецкую линию вибропрессования «OMAG» по производству тротуарной плитки и изделий «Алом».

Унылые картины барнаульских асфальтовых пейзажей со временем превратились в красивые и экологичные мощения с узорами из тротуарной плитки. И качество этих изделий неизменно высоко! По сей день плитка доказывает свою прочность и долговечность в нашем сибирском климате. На всех крупных общественных пространствах города, края именно она! И сейчас «Алом» идет в ногу со временем, следит за трендам и новинками производства изделий для благоустройства, появляются новые коллекции, цвета и формы.

Официальное фото Мудрик В.И. Фото предоставлено заводом «ЖБИ Сибири»

Барнаул достоин необычных и красивых домов

Перезапуск производства на комбинате железобетонных изделий № 1 был масштабным. Делалось все, чтобы в конечном итоге удешевить себестоимость строительства для «Горизонта» и при этом прирасти в качестве. В итоге группа компаний делала все сама — от бетона, до установки окон и производства кровельных материалов.

«Дома „Горизонта“ были и остаются особенными, — продолжает Галина Скориченко. — Владимир Иванович всегда хотел, чтобы Барнаул хорошел и был не хуже любого другого города мира».

Владимир Иванович с немецкими коллегами

Когда он побывал в Эмиратах, увидел, как там строят и нашел для Барнаула в Германии технологию монолитно-каркасного домостроения с использованием съемной опалубки. Так появилась первая в Барнауле 24-этажка — ЖК «Анастасия». Съездил в Карловы Вары и загорелось ему построить жилой комплекс на берегу реки. Так появился ЖК «Аквамарин».

Со временем Комбинат железобетонных изделий № 1 получил название «ЖБИ Сибири» и стал ассоциироваться только с качественными материалами и выстроенной технологией работы. Клиенты неизменно получают продукцию заданных характеристик в оговоренные сроки.

Из-за продолжительной болезни Владимир Иванович Мудрик отошел от оперативного управления производством. Но и сейчас, после смерти — для коллеги он остается тем, кто поднял комбинат из руин и превратил в цветущее предприятие. «Он достоин того, чтобы предприятие переименовали в его честь», — считают на комбинате ЖБИ.

Мудрик Владимир Иванович с Карелиным Александром Александровичем. Фото предоставлено заводом «ЖБИ Сибири» Получение награды «Почетный строитель». Фото предоставлено заводом «ЖБИ Сибири»

Мы помним и благодарим

«Мы очень благодарны Владимиру Ивановичу Мудрику, за то, что он сохранил завод в трудные времена и дал ему вторую жизнь. Работа, проведённая им, была поистине грандиозной. Европейское оборудование, установленное во время руководства Владимиром Ивановичем, по сей день — это фундамент нашего производства, мы постоянно его модернизируем и обновляем. Заводчане признают, что Мудрик задал высокий уровень предприятию, и мы очень стараемся поддерживать этот уровень, предлагать нашим клиентам качественную железобетонную продукцию в срок для строительства самых прочных, комфортных и красивых домов. Учредитель принял решение переименовать завод и назвать его именем Владимира Ивановича Мудрика и мы всем коллективом, безусловно, это решение поддержали», — говорит Кирилл Овсянников, генеральный директор ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика»

Мишустин, начальник Управления Алтайского края по строительству и архитектуре