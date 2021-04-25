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Жизнь

«Он к ним полз, а они уезжали»: водители маршруток отказались везти инвалида без ног

24 апреля жители Заельцовского района Новосибирска наблюдали неприятную картину. Там, на площади Калинина, водители маршруток оказались везти мужчину без ног.

Инвалида без ног не хотели пускать в автобус.
Инвалида без ног не хотели пускать в автобус.
https://vk.com/incident_nsk

Об инциденте «КП-Новосибирск» рассказала местная жительница. По ее словам, инвалид пытался добраться до автобусов, но они демонстративно уезжали.

«Водители 72 и 17 маршруток отказались везти инвалида. Он к ним полз, а они уезжали. Так, сначала уехал водитель 17 маршрутки, а водитель 72, увидев ползущего человека, даже останавливаться не стал. Люди просили их подождать, кричали им об этом, бесполезно. При этом мужчина без ног был совершенно трезвый, — поделилась с изданием сибирячка.



Девушку возмутило происходящее. Она считает, такое отношение к инвалидам — бесчеловечно. По словам сибирячки, мужчина уехал с остановки на 147 автобусе, в который ему удалось забраться.

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