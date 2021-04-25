«Он к ним полз, а они уезжали»: водители маршруток отказались везти инвалида без ног

Об инциденте «КП-Новосибирск» рассказала местная жительница. По ее словам, инвалид пытался добраться до автобусов, но они демонстративно уезжали.
«Водители 72 и 17 маршруток отказались везти инвалида. Он к ним полз, а они уезжали. Так, сначала уехал водитель 17 маршрутки, а водитель 72, увидев ползущего человека, даже останавливаться не стал. Люди просили их подождать, кричали им об этом, бесполезно. При этом мужчина без ног был совершенно трезвый, — поделилась с изданием сибирячка.
Девушку возмутило происходящее. Она считает, такое отношение к инвалидам — бесчеловечно. По словам сибирячки, мужчина уехал с остановки на 147 автобусе, в который ему удалось забраться.